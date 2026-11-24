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Σε κάτ οίκον περιορισμό τέθηκε ο 63χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης ξυλοκόπησε άγρια την 61 ετών σύζυγό του, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την κράτησή του.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι πρέπει να προφυλακιστεί σε αντίθεση με την ανακρίτρια, η οποία έκρινε ότι πρέπει να τεθεί σε κατ´οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
Τη λύση στη διαφωνία θα δώσει το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε επίθεση από την σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Αναφερόμενος στην ημέρα του εγκλήματος, υποστήριξε ότι η σύζυγός του ήταν σε κρίση, και εκείνος προσπαθούσε να τη σταματήσει.
«Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», φέρεται να ανέφερε.
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