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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία μετά από επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου στις 4:45 τα ξημερώματα της Τρίτης δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν την καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σινώπης και, αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Ακόμη, από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες παρακείμενων καταστημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε στην καφετέρια κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες πέταξαν εντός του καταστήματος μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο είχε προσαρμοσμένη εκρηκτική ύλη, πιθανόν υψηλής ισχύος, και προσαρτημένο φιτίλι.

Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε παρόμοια επίθεση. Επιπλέον, το 2025 το ίδιο κατάστημα στη Νέα Ιωνία βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων οι οποίοι είχαν πυροβολήσει, στέλνοντας «προειδοποιητικό μήνυμα» στον ιδιοκτήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η χθεσινοβραδινή εμπρηστική επίθεση σχετίζεται με κύκλωμα αλβανόφωνων που παρέχουν «προστασία» σε καταστήματα.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Βίντεο ντοκουμέντο με τη διαφυγή των δραστών

Την ίδια ώρα, το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφονται οι δύο βασικοί ύποπτοι της βομβιστικής επίθεσης.

Πρόκειται για τα δύο άτομα που βρίσκονταν πάνω στη μηχανή η οποία σταμάτησε στο σημείο της έκρηξης. Ο συνοδηγός ήταν αυτός που έσπασε την τζαμαρία και τοποθέτησε στο κατάστημα τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ο οδηγός εμφανίζεται με ένα λευκό κράνος.

Οι δύο δράστες «χτύπησαν» μέσα σε λίγα λεπτά. Σταμάτησαν λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα, με τον συνοδηγό να τοποθετεί τον μηχανισμό στις 4:39, ενώ ένα λεπτό αργότερα ακολουθεί η ισχυρότατη έκρηξη.

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