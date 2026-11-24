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Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας που σημειώθηκε σήμερα η ισχυρότατη έκρηξη στη Νέα Ιωνία, δεν ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε επίθεση.

Σύμφωνα με πηγές, ο ίδιος άνθρωπος έχει ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο είχε σημειωθεί άλλη επίθεση στις 13 Νοεμβρίου.

Το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση, βλέπει άτομα του υποκόσμου πίσω από την επίθεση καθώς πληροφορίες θέλουν τον ιδιοκτήτη να μην δεχόταν να του παρέχουν «προστασία».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εστιάζουν στις κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δύο προσώπων που πήγαν στις 4:40 να βάλουν την βόμβα στο κτίριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας φορούσε ένα λευκό κράνος, ενώ ο άλλος, χωρίς να φορά κράνος, έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη ένα λεπτό μετά.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο περισυλλέγει υπολείμματα του μηχανισμού ώστε να διαπιστωθεί η συνδεσμολογία του.

Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, δήλωσε ότι οι δράστες «τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο μαγαζί» γύρω στις 4:30 και μίλησε για «ξεκαθάρισμα μεταξύ ομάδων που δραστηριοποιούνται στο έγκλημα».

«Δυστυχώς είναι μετά από 3 μήνες το δεύτερο που γίνεται. Το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, στην οδό Κασταμονής πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμα πολύ δύσκολα» πρόσθεσε.

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