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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πλοίο που ξεκίνησε από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο, όταν μία γυναίκα, ηλικίας 40 χρονών, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην καμπίνα της.

Ο άντρας περίμενε τη σύζυγό του να αποβιβαστεί από το πλοίο προκειμένου να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους, στην Κρήτη,ήρθε αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη.

Βρισκόταν στο λιμάνι με το αυτοκίνητό του και καλούσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο τη σύζυγό του, προκειμένου να ενημερωθεί για το πού βρίσκεται και πότε θα κατέβει από το πλοίο.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς κλήσεις του, η 40χρονη γυναίκα δεν απαντούσε.

Καθώς η ώρα περνούσε, η ανησυχία του μεγάλωνε.

Οι επιβάτες που διαμένουν σε καμπίνες έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν σε αυτές έως τις 8 το πρωί. Για τον λόγο αυτό, ο θαλαμηπόλος δεν είχε χτυπήσει την πόρτα της συγκεκριμένης καμπίνας, προκειμένου να ζητήσει από τους επιβάτες να αποχωρήσουν, ώστε να ξεκινήσει ο καθαρισμός του χώρου και η προετοιμασία των κρεβατιών.

Ο σύζυγος συνοδευόμενος από μέλος του πληρώματος, έφτασε στην καμπίνα και εκεί αντίκρισε τη σύζυγό του πεσμένη στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών ήταν νεκρή.

Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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