Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εκδήλωση για τη Eurovision που διοργάνωσε γνωστό ελληνικό fan club του διαγωνισμού έδωσε το «παρών» η Μαριάντα Πιερίδη, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει ότι έχει καταθέσει και η ίδια τραγούδι στην ΕΡΤ για το Sing For Greece.

Όπως τόνισε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», αρχικός στόχος της είναι η στην 20άδα των δύο ημιτελικών της διοργάνωσης και μετέπειτα η νίκη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η Eurovision στη Βουλγαρία.

Αν και δεν έδωσε λεπτομέριες για το τραγούδι, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα κομμάτι που τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της ξεχώρισαν από την πρώτη στγμή που μπήκε στο στούντιο να ηχογραφηθεί.

Τόνισε δε, ότι δεν είναι έτοιμη να δεχθεί κριτική και ηλικιακό ρατσισμό, όπως είχε γίνει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον Κώστα Καραφώτη το 2024.

«Είναι μια απόφαση που ήρθε εύκολα λόγω του τραγουδιού. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και, όταν ολοκληρώθηκε, αποφασίσαμε ότι του αξίζει αυτή η σκηνή. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι σε αγγλικό ή ελληνικό στίχο αλλά σίγουρα δεν με έχετε ξαναδεί σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι έτοιμη να δεχθώ κριτική για την ηλικία μου, ούτε να διαβάσω τέτοιου είδους μηνύματα, γιατί μόνο από κακία γράφεται. Δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον λόγω της ηλικίας του. Να κρίνεις τις φωνητικές του ικανότητες και το τραγούδι του, ναι. Πρέπει να είσαι προβληματικός για να τον κρίνεις για την ηλικία του, δηλαδή ντροπή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Μετά τον χωρισμό είναι σαν να ξύπνησα από κώμα» (Video)

Άκης Σακελλαρίου: «Όσο περνούν τα χρόνια, με φοβίζει ο θάνατος» (Video)

MadWalk 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη γιορτή της μόδας και της μουσικής – Οι καλύτερες στιγμές της βραδιάς (Videos/Photos)