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Με λάμψη, ιδιαίτερες δημιουργίες και εντυπωσιακές παρουσίες πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Δευτέρας (23/11) το MadWalk 2026 by Three Cents, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Για 16η χρονιά, η μόδα συνάντησε τη μουσική στο μεγαλύτερο fashion & music event της χώρας, με τον πλήθος καλλιτεχνών, σχεδιαστών και εκπροσώπων της εγχώριας showbiz, να δίνουν το «παρών» σε μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακά catwalks και μουσικά performances.

Με σύνθημα «είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια», η φετινή διοργάνωση εστίασε στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση, με τη Βίκυ Καγιά να αναλαμβάνει την παρουσίαση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την ανανεωμένη εμφάνισή της.

Η παρουσιάστρια και fashion expert η οποία αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της, υιοθετώντας ένα κοντό καρέ με ανάλαφρες μπούκλες, εμφανίστηκε απαστράπτουσα με ένα μακρύ, εφαρμοστό ασημί φόρεμα, με μεταλλική λάμψη, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της διοργάνωσης.

Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Πριν από την έναρξη του show, το κόκκινο χαλί υποδέχτηκε λαμπερές παρουσίες από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της μόδας και του θεάματος.

Εντυπωσιακές τουαλέτες, τολμηροί συνδυασμοί και ιδιαίτερα αξεσουάρ κυριάρχησαν στις εμφανίσεις των καλεσμένων, οι οποίοι έδωσαν το παρών ποζάροντας με χάρη στον φακό.

Μεταξύ αυτών, η Φαίη Σκορδά, η Ρένα Μόρφη, η Lila, η Σόφη Πασχάλη, η Έλενα Ασημακοπούλου, η Evangelia, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Δωροθέα Μερκούρη και η Τάνια Μπρεάζου.

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε μια μαύρη μάξι τουαλέτα σε στενή γραμμή, την οποία συνδύασε με ένα ιδιαίτερο κόσμημα στον λαιμό, προσθέτοντας μια πινελιά πολυτέλειας στην εμφάνισή της.

Από την πλευρά της, η Ρένα Μόρφη εμφανίστηκε με μια εφαρμοστή μπλε τουαλέτα, με βαθύ ντεκολτέ και γοργονέ τελείωμα, επιλέγοντας ένα σύνολο που ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί.

Οι καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή

Πέρα από τις δημιουργίες των σχεδιαστών και τις εμφανίσεις των celebrities, σημαντικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσαν τα μουσικά acts που συνόδευσαν τις επιδείξεις μόδας.

Στη σκηνή του MadWalk 2026 εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, η Πέγκυ Ζήνα, η Λένα Ζευγαρά, η Μαρίνα Σάττι, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Klavdia και η Lila, συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν επίσης οι «Fashion Heroes» Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε επιμέρους δημιουργικά projects του θεσμού.

Το MadWalk 2026 ολοκληρώθηκε με τη μόδα και τη μουσική να συναντιούνται για ακόμη μία χρονιά, σε μια διοργάνωση που ξεχώρισε, παρουσιάζοντας τις δημιουργικές προτάσεις της εγχώριας σκηνής.

Η εκρηκτική εμφάνιση του Σάκη Ρουβά

Ο Σάκης Ρουβάς ξεκίνησε την εμφάνισή του με το τραγούδι «Λάθος Οδός», ενώ στις μεγάλες οθόνες προβλήθηκε ένα βίντεο που τον έδειχνε να κατευθύνεται προς τη σκηνή. Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας ιδιαίτερο σακάκι, λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Στη συνέχεια, ερμήνευσε το «Κάρμα», ανεβαίνοντας πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ γύρω του βρίσκονταν χορεύτριες.

Τη μουσική του εμφάνιση συνόδευσε ένα ιδιαίτερο fashion show, στο οποίο συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί αισθητικοί κόσμοι. Ο Βασίλης Ζούλιας άντλησε έμπνευση από τη δεκαετία του ’90, επενδύοντας στα έντονα χρώματα και στα πολυτελή υφάσματα, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος κινήθηκε σε φουτουριστικά μονοπάτια με αναφορές στο «Matrix».

Η Πέγκυ Ζήνα ερμήνευσε το «Vogue» της Μαντόνα

Η Πέγκυ Ζήνα ανέβηκε στην πασαρέλα του MadWalk 2026, συνοδεύοντας με τη φωνή της τις δημιουργίες του σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε αρχικά το γνωστό τραγούδι «Vogue» της Μαντόνα και στη συνέχεια τη δική της επιτυχία «Πουθενά», συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα.

Όταν η Κατερίνα Λιόλιου ξεσήκωσε το κοινό με το «2100»

Μια από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις του MadWalk 2026 by Three Cents πραγματοποίησε η Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ της Δευτέρας (23.11.2026). Η δημοφιλής τραγουδίστρια ένωσε τις δυνάμεις της με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes, σε ένα εντυπωσιακό act με έντονη θεατρικότητα και συμβολισμούς.

Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα ιδιαίτερο μαύρο σύνολο, έχοντας βέλη στην πλάτη και τεχνητές ουλές στο πρόσωπό της. Η εικόνα της ήταν αρκετά διαφορετική από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της, καθώς αυτή τη φορά η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέλαβε έναν ρόλο με έντονο θεατρικό χαρακτήρα.

Στο κέντρο της σκηνής είχε στηθεί μια εντυπωσιακή κατασκευή που θύμιζε ναυαγισμένο πλοίο, φτιαγμένη από παλιά αντικείμενα, ξύλινες καρέκλες, παγκάκια και τροχούς. Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στην κορυφή της, σαν καπετάνισσα ενός πλοίου που είχε περάσει μέσα από μια μεγάλη μάχη.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «2100» από το νέο της άλμπουμ, ενώ γύρω της οι χορευτές συμμετείχαν σε μια δυναμική χορογραφία και τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες των Deux Hommes. Μάλιστα, σε ένα σημείο του performance, η ίδια άλλαξε τον τρόπο ερμηνείας της, δίνοντας σχεδόν ραπ χαρακτήρα σε ορισμένους στίχους.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Deux Hommes, καθώς φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια δημιουργικής πορείας στον χώρο της ελληνικής μόδας.

Η νέα τους συλλογή αντλεί έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά και από τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις των νεότερων γενεών, με τη μόδα να γίνεται μέσο έκφρασης της ελευθερίας, της αλλαγής και της αμφισβήτησης.

Η αγνώριστη Φουρέιρα στο φινάλε

Με μια ανατρεπτική εμφάνιση και ένα εντυπωσιακό show, η Ελένη Φουρέιρα ανέλαβε να κλείσει τη βραδιά του MadWalk 2026 by Three Cents, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, αιφνιδιάζοντας το κοινό με τη ριζική αλλαγή στο look της.

Η pop star αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της για τις ανάγκες του σόου, υιοθετώντας ένα κοντό ξανθό look που την έκανε σχεδόν αγνώριστη. Ερμηνεύοντας το «So Sexy», εμφανίστηκε αρχικά καλυμμένη με ένα λευκό ημιδιάφανο πέπλο, το οποίο στη συνέχεια απομάκρυνε, αποκαλύπτοντας ένα τολμηρό μεταλλιζέ μίνι φόρεμα με μοτίβο που παρέπεμπε σε δέρμα φιδιού και διαφάνειες.

Πλαισιωμένη από χορευτές, ντυμένους σε ασπρόμαυρους τόνους, η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε ένα χορευτικό υπερθέαμα, συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα και τη θεατρικότητα. Η ενέργειά της και η ιδιαίτερη αισθητική της εμφάνισής της απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την είσοδο των Playmen στη σκηνή και την παρουσίαση του «Tulum, I Want Your Soul». Τα μοντέλα που είχαν περπατήσει νωρίτερα στην πασαρέλα επέστρεψαν, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο πάρτι που σφράγισε τη φετινή διοργάνωση του MadWalk.

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