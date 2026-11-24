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Προφανώς και ο Alpha επικράτησε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών τη Δευτέρα. Είχε διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», το δεύτερο από τα οποία σε πρώτη μετάδοση.

Ωστόσο δεύτερη επιλογή της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, αποτέλεσε το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Πρέπει να έγινε σκληρό τζαρτζάρισμα μεταξύ Mega και ΣΚΑΪ για την τρίτη θέση καθώς οι δυναμικές των δύο σταθμών ήταν σχεδόν ίδιες.

Το STAR κινήθηκε κοντά στο 9% κα το OPEN είδε τον δείκτη να περνά το 6%. Τα κρατικά κανάλια εμφάνισαν τις συνήθειες επιδόσεις τους.

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