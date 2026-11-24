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Το «πράσινο φως» στον ελληνικό προϋπολογισμό του 2027 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάβοντας, ωστόσο, την ίδια στιγμή το «πορτοκαλί» για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι Βρυξέλλες μπορεί να εμφανίζονται ικανοποιημένες από τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, δεν συμμερίζονται όμως την αισιοδοξία του οικονομικού επιτελείου για την πορεία της πραγματικής οικονομίας, με τις διαφορές στις προβλέψεις για την ανάπτυξη και κυρίως τις επενδύσεις να είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Στο φθινοπωρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Κομισιόν κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των οκτώ χωρών που κινούνται εντός του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Στην ίδια ομάδα βρίσκονται η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία. Η θετική αξιολόγηση της Ελλάδας, πάντως, συνοδεύεται από έναν σημαντικό αστερίσκο, καθώς χωρίς την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η σωρευτική αύξηση των καθαρών δαπανών από το 2023 θα υπερέβαινε τα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Εκεί, όμως, που οι δρόμοι Αθήνας και Βρυξελλών χωρίζουν είναι στις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας το επόμενο έτος. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον προϋπολογισμό του 2027 στην πρόβλεψη για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 1,5%. Η απόσταση των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι, δεδομένου ότι πάνω στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη έχουν στηριχθεί μια σειρά από παραδοχές για τα φορολογικά έσοδα, την κατανάλωση, την απασχόληση και συνολικά τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

Το μεγάλο ερωτηματικό των επενδύσεων

Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αύξησή τους κατά 7,9% το 2027, όταν η Κομισιόν δεν βλέπει περιθώρια για άνοδο μεγαλύτερη του 2,6%. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει την επενδυτική της δυναμική μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι το 2026 αποτελεί το έτος κορύφωσης των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς το κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στη συνέχεια. Στην εξίσωση προσθέτουν και το ενδεχόμενο διατήρησης του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Με άλλα λόγια, η Κομισιόν δεν θεωρεί δεδομένο ότι η επενδυτική κινητοποίηση που προκάλεσε η εισροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα έχει ανάλογη συνέχεια όταν αυτά πάψουν να αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές και τις αδυναμίες της παραγωγικής της βάσης και το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αναγνωρίζοντας πάντως την πρόοδο που έχει καταγραφεί στη μείωση του δημόσιου χρέους, στον περιορισμό των κόκκινων δανείων και στην επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σε καθαρά δημοσιονομικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει θετική. Η Κομισιόν προβλέπει πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης στο 0,7% του ΑΕΠ για το 2027 και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 130,7% του ΑΕΠ, ενώ από τη μεταπρογραμματική εποπτεία προκύπτει ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως την ικανότητα εξυπηρέτησης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι η χώρα περνά με επιτυχία τις δημοσιονομικές εξετάσεις των Βρυξελλών δεν σημαίνει ότι έχουν αντιμετωπιστεί και τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Η μεγάλη απόσταση στις προβλέψεις για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη αναδεικνύει το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση: πόσο ανθεκτικό είναι το σημερινό αναπτυξιακό μοντέλο χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και τι θα σημαίνει μια ενδεχόμενη επιβράδυνση για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, τα οποία ήδη δοκιμάζονται από την παρατεταμένη ακρίβεια.

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