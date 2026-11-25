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Στη διεύρυνση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, με αιχμή την αμυντική τεχνολογία και την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές, προχωρά ο όμιλος Qualco, ο οποίος σχεδιάζει τη δημιουργία ξεχωριστής θυγατρικής στον αμυντικό τομέα εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Τις βασικές κατευθύνσεις του επιχειρηματικού σχεδιασμού παρουσίασε ο πρόεδρος του ομίλου, Ορέστης Τσακαλώτος, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία ενέκρινε επίσης τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και την τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων (Long-Term Incentive Plan).

Η απόφαση για την αυτόνομη εταιρική συγκρότηση της δραστηριότητας στον χώρο της άμυνας εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένες τεχνολογικές λύσεις με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της νέας εταιρείας, η διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη σύναψη διεθνών στρατηγικών συνεργασιών και να καταστήσει ευκολότερη την αυτοτελή αξιολόγησή της από την επενδυτική κοινότητα. Βάση του εγχειρήματος αποτελεί το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας QART, το οποίο έχει ήδη αναπτύξει προϊόντα διττής χρήσης με εξ ολοκλήρου ελληνική πνευματική ιδιοκτησία, ενώ συνεργάζεται με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την ανάπτυξη μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας. Το κέντρο διαθέτει διαβαθμίσεις ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διαβαθμίσεις NATO και EU SECRET.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσακαλώτος στην ορατότητα των μελλοντικών εσόδων του ομίλου, επισημαίνοντας ότι στα τέλη Ιουνίου τα έσοδα από ήδη ανατεθειμένα έργα και συμβάσεις για την επόμενη πενταετία ανέρχονταν σε 762 εκατ. ευρώ, με το 44% να προέρχεται από αγορές του εξωτερικού. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για εξασφαλισμένα έσοδα και όχι για προβλέψεις, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επέκτασης του ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.

Ορέστης Τσακαλώτος – Εκτελεστικός Πρόεδρος Ομίλου Qualco

Νέες συμβάσεις και άνοιγμα σε διεθνείς αγορές

Σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διεύρυνση του διεθνούς πελατολογίου αποτελεί η ανάληψη έργου για τη βρετανική Thames Water, έπειτα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχες συνεργασίες με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι συνεργασίες με την Bank AlJazira στη Σαουδική Αραβία και τη France Contentieux στη Γαλλία, ενώ σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στη Νοτιοανατολική Ασία. Στην Καμπότζη και την Ινδονησία πραγματοποιήθηκαν επαφές με στελέχη περισσότερων από 15 τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με την Qualco να υπογράφει στην Καμπότζη και μνημόνιο συνεργασίας για τη φιλοξενία τεχνολογικών λύσεών της.

Στην ελληνική αγορά, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η νέα τιτλοποίηση απαιτήσεων της ΔΕΗ, ύψους 675 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου. Η Qualco Intelligent Finance διατηρεί τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με τη συνεργασία να διευρύνεται στο σύνολο των απαιτήσεων χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και στο φυσικό αέριο. Η συμφωνία προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης και αρχική λήξη των τίτλων το 2031, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προοπτική εσόδων από μια συνεργασία που μετρά ήδη περισσότερα από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, στον τομέα του Embedded Finance κατατέθηκε η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδρύματος παροχής πιστώσεων, ενώ η Quento ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας μέσω κοινοπραξιών δύο πολυετείς συμβάσεις. Η πρώτη, εξαετούς διάρκειας, αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην Ιταλία και η δεύτερη, τετραετούς διάρκειας, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην Ισπανία.

«Ο όμιλος Qualco γίνεται κάτι μεγαλύτερο από την εταιρεία που εισαγάγαμε στο χρηματιστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Τσακαλώτος, περιγράφοντας τη στρατηγική μετάβασης σε ένα περισσότερο διευρυμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, η διοίκηση φιλοδοξεί να εξελίξει την Qualco σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους ελληνικής προέλευσης, με έμφαση στην κερδοφορία, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην εμπορική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα.

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