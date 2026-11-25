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Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Βόλου για δύο χρόνια προχώρησαν ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς εντόπισαν ποσότητες καυσίμων που δεν καταγράφονταν από το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών της επιχείρησης.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων.
Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στους χώρους του πρατηρίου, οι ελεγκτές εντόπισαν:
Η συνολική ποσότητα των 340 λίτρων καυσίμων ήταν αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης που δεν συνδέονταν με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η καταγραφή και η παρακολούθησή της μέσω αυτού.
Εκτός από τη διετή σφράγιση του πρατηρίου, οι ελεγκτές προχώρησαν στη δέσμευση των μέσων αποθήκευσης των συγκεκριμένων καυσίμων.
Ακολουθούν η διακοπή της τροφοδοσίας τόσο του συγκεκριμένου πρατηρίου όσο και των συνδεδεμένων με αυτό πρατηρίων, η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, καθώς και η δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης.
Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ προχωρά στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για την απάντληση των καυσίμων.
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