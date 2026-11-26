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Ολοκληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολούθησαν και αυτόν τον μήνα τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Η πρώτη καταβολή είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορούσε τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.
Η επόμενη φάση των πληρωμών είναι για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μισθωτών.
Όμως, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, σήμερα (26/11) το απόγευμα θα διενεργηθούν οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
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