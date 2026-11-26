Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολούθησαν και αυτόν τον μήνα τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Η πρώτη καταβολή είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορούσε τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Η επόμενη φάση των πληρωμών είναι για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μισθωτών.

Όμως, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, σήμερα (26/11) το απόγευμα θα διενεργηθούν οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) , την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από τα 95 δολάρια το Brent και τα 88 ευρώ το φυσικό αέριο με φόντο τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Δώρα στο Δημόσιο: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού

Τελευταία η Ελλάδα στην αγοραστική δύναμη στην ΕΕ: Από τα 85.609 ευρώ του Λουξεμβούργου στα μόλις 18.772 ευρώ