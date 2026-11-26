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Αυξημένες ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή δίνουν νέα ώθηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Tο αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Το αργό τύπου WTI επίσης ενισχύεται πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι.

Ας σημειωθεί ότι οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνέχισαν να στοχεύουν τη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας μεταξύ άλλων τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, στο Ρας Τανούρα.

Το Ιράν ανέφερε επίσης ότι αρκετά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε νάρκες.

Πάντως, παρά την ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν μειωμένες κατά σχεδόν 20% αυτόν τον μήνα, καθώς οι αποστολές αργού από τον Περσικό Κόλπο ανακάμπτουν, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Στις ΗΠΑ, κυβερνητικά επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ παράλληλα καταγράφηκε αύξηση στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων.

Στο μεταξύ, οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ έχουν προγραμματίσει συνάντηση για τις 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν την πολιτική παραγωγής για το 2027, καθώς το Ιράκ επιδιώκει υψηλότερη εκτίμηση της παραγωγικής του ικανότητας.

Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 88 ευρώ ανά MWh την Πέμπτη (26.11.2026), ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς παρέμειναν οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χθες, Τετάρτη οι τιμές είχαν υποχωρήσει, καθώς οι προσδοκίες για αυξημένες προμήθειες από τη Νορβηγία άμβλυναν μέρος της πίεσης που προκλήθηκε από πρόσφατες διακοπές λειτουργίας και εργασίες συντήρησης στην περιοχή.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό παραμένουν, καθώς τα κύματα ψύχους στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τη ζήτηση για θέρμανση και να οδηγήσει σε ταχύτερη από την αναμενόμενη εξάντληση των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι γεμάτες σε ποσοστό 67,84%, σημαντικά χαμηλότερα από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 86%, γεγονός που περιορίζει την ευελιξία της περιοχής να ανταποκριθεί σε απότομες αυξήσεις της ζήτησης κατά τις ψυχρότερες περιόδους και να αντέξει περαιτέρω κλυδωνισμούς στον εφοδιασμό.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνέχισαν να παρακολουθούν τις μεταβολές στις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναζητώντας ενδείξεις για αλλαγές στη ζήτηση θέρμανσης, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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