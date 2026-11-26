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Στην Αμερική όπου ζει και η κόρη της βρίσκεται, το τελευταίο διάστημα, η Άννα Βίσση συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με οικογενειακές στιγμές.

Η τραγουδίστρια που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφα στιγμιότυπα. Στη νέα της ανάρτηση, η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα από στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη στο οποίο -μεταξύ άλλων- έχει ηχογραφήσει στο παρελθόν και η Μαντόνα.

«Αυτό το συναίσθημα» έγραψε χαρακτηριστικά με τη φωτογραφία να την απεικονίζει στο Bentley House Studios την ώρα που έγραφε μουσική, φορώντας ακουστικά.

Το συγκεκριμένο στούντιο έχει συνδεθεί και με τη νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα, καθώς τα φωνητικά και η παραγωγή του τραγουδιού της «I Feel So Free», από το άλμπουμ «Confessions II» πραγματοποιήθηκαν στο Bentley House Studios.

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