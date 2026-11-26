Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην καλλιτεχνική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη να αποκτήσω ένα παιδί. Δεν το θέλω καθόλου, δεν το ήθελα ποτέ» τόνισε.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο καλλιτέχνης δήλωσε θετικός, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στην ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ψυχολόγων στις οικογένειες και τον συμβουλευτικό τους ρόλο στην ανατροφή των παιδιών.

«Αν αντέχουν, γιατί να μην υιοθετήσει παιδί ένα ομόφυλο ζευγάρι; Εκείνο που δεν θέλω είναι να ‘ρχεται το παιδί και να του λένε “ο θείος”, όταν υπάρχουν δυο μπαμπάδες. Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα ‘πρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τους μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι. Θα θυμηθώ και το τεράστιο της Μελίνας… στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους» ανέφερε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Σαββιδάκης για τη Eurovision: «Δεν ξέρω αν είναι πράγματι αδιάβλητο το σημερινό σύστημα επιλογής εκπροσώπου»

Η Μαράια Κάρεϊ έγινε… Barbie: Η νέα συλλεκτική κούκλα με έμπνευση από το «All I Want for Christmas Is You» (Photo)

Ένα ρολόι και… μανικετόκουμπα πήραν οι διαρρήκτες από την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον