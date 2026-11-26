Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε συναγερμό τέθηκαν οι τις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα σε ναυτιλιακή εταιρεία, το οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star Paros.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από τον Πειραιά με προορισμούς τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Μετά από σχετική εντολή του Λιμενικού, το σκάφος τροποποίησε την πορεία του και πλέει προς το λιμάνι του Λαυρίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Διαβάστε επίσης

ΟΟΣΑ: Αλκοόλ και άτμισμα «σαρώνουν» στους έφηβους 15 – 16 ετών

Greek Twins: Οι δύο Κύπριες που έκαναν την Ελλάδα και την Κύπρο γνωστές στην Κίνα μέσα από βίντεο με εκατομμύρια προβολές

Εντοπισμός περίπου 50 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου