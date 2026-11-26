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Συνάντηση κορυφής σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης, καθώς σε συνέδριο που διοργανώνεται για την επέτειο, ομιλητές θα είναι ο Κώστας Καραμανλής και ο Βαγγέλης Βενιζέλος.

Μαζί τους και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο πρώην, και στα όσα θα πουν – καθώς δεν αποκλείεται να έχουμε και νέες «μπηχτές» για την κυβέρνηση. Ίδωμεν…

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