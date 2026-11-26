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Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, που τούμπαρε στον κόμβο των ΚΤΕΛ Μακεδονία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης.

Το βαρύ όχημα είχε στο φορτίο του μάρμαρα και ο οδηγός, που κινούνταν με κατεύθυνση το λιμάνι, φέρεται να μην κατάφερε να υπολογίσει την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει στην στροφή με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Ο οδηγός βγήκε από την νταλίκα χωρίς να τραυματιστεί ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων ενώ έχει προκληθεί ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών

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