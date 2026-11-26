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Παρότι η κυβέρνηση συνολικά φάνηκε να… χαμηλώνει τους τόνους για το ζήτημα των Ποινικών Κωδίκων που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019, φαίνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, δεν… έλαβε το μήνυμα και συνέχισε να ξεσπαθώνει για το θέμα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, μάλιστα, ήταν εξαιρετικά οξύς, λέγοντας: «Μην μας παριστάνει ο Τσίπρας τον ηθικό. Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξει την τελευταία ημέρα πριν φύγει από την κυβέρνηση τους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, χαιρέτησαν στο δικαστήριο και έφυγαν;».

Μάλιστα, ο υπουργός επανέφερε στο προσκήνιο και τον νόμο Παρασκευόπουλου, λέγοντας ότι «αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου- Τσίπρα υπήρχαν χιλιάδες. Δεν ξέρω γιατί ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Ποινικούς Κώδικες. Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές».

Ισχυρίστηκε δε ότι «πώς μιλάμε σε επίπεδο διαφθοράς όταν βγήκε έξω όλο το έγκλημα, βιαστές, δολοφόνοι, ληστές, εκβιαστές; Το 80% αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο έγκλημα και θα μας πουλάει εμάς ο Τσίπρας ηθική;».

Να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια από την ΕΛΑΣ.

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