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Στη σύλληψη 17χρονου, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραξε 23 κλοπές σε πέντε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως τη δράση της ομάδας, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο 17χρονος κι ένας 15χρονος.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε 13 μέρες, τα μέλη της φέρονται να διέρρηξαν 18 καταστήματα, ενώ αφαίρεσαν και τέσσερα οχήματα, με τη συνολική λεία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, επιχείρησε να διαφύγει. Αρχικά κινήθηκε πεζός και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει, κατευθυνόμενος προς την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Παρά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνέχισε την πορεία του πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Με τη συνδρομή αστυνομικών της Αλεξάνδρειας, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 17χρονος συνελήφθη, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε διαφύγει το προηγούμενο διάστημα από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο. Ο ανήλικος οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

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