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Με δύο αυτόματες, τετρακίνητες εκδόσεις στη γκάμα του Hyundai Tucson, η επιλογή εξαρτάται και από το πού γράφεις τα χιλιόμετρά σου. Συγκρίνουμε το diesel των 136 ίππων με το full hybrid των 239 ίππων και υπολογίζουμε πόσο κοστίζει το καθένα σε βάθος πενταετίας.

Ένα πήγαινε-έλα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γράφει σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο. Αν κάνεις αυτή τη διαδρομή μία φορά τον χρόνο, η διαφορά στην κατανάλωση ανάμεσα σε δύο εκδόσεις του ίδιου SUV δύσκολα θα καθορίσει ποια θα αγοράσεις. Αν όμως βγαίνεις στην εθνική κάθε εβδομάδα, αποκτούν σημασία τόσο τα χρήματα που αφήνεις στην αντλία όσο και το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις προτού χρειαστεί να σταματήσεις.

Στην περίπτωση του Hyundai Tucson, ο αγοραστής που θέλει τετρακίνηση μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο αρκετά διαφορετικές προτάσεις. Το 1.6 CRDi 48V 4WD συνδυάζει τον diesel των 136 ίππων με ήπια υβριδική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Απέναντί του, το Full Hybrid 4WD χρησιμοποιεί έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, αποδίδει συνδυαστικά 239 ίππους και έχει αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Για τη σύγκριση επιλέξαμε την ίδια έκδοση εξοπλισμού Distinctive.

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