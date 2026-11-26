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Σε κλίμα έντονων διαφωνιών και χωρίς προσδοκίες για συμφωνία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, με βασικό αντικείμενο τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι 27 ηγέτες καλούνται να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η οποία προβλέπει επιπλέον περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ, αλλά και το δάνειο των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Το κλίμα μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει βαρύ, καθώς οι διαφορετικές προτεραιότητες Βορρά, Νότου και Ανατολικής Ευρώπης δυσκολεύουν την εξεύρεση συμβιβασμού. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε μικρότερες ομάδες και κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ οι οριστικές αποφάσεις μετατίθενται, εκτός απροόπτου, στην τελευταία Σύνοδο του έτους, στις 17 Δεκεμβρίου.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα», ανέφερε σε δήλωσή του το βράδυ της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Πού διαφωνούν οι «27»

Οι διαφωνίες των κρατών-μελών επικεντρώνονται σε πέντε βασικά μέτωπα:

1. Το ύψος του προϋπολογισμού

Η πρώτη και σημαντικότερη διαφωνία αφορά το συνολικό μέγεθος του νέου προϋπολογισμού. Γερμανία, Ολλανδία και άλλες βόρειες χώρες ζητούν περιορισμένες δαπάνες, με προτεραιότητα στην άμυνα και την ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Πολωνία, επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Διαφωνία υπάρχει ακόμη και για το πραγματικό μέγεθος της αύξησης, καθώς το Βερολίνο υποστηρίζει ότι η πρόταση Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Άλλες κυβερνήσεις αντιτείνουν ότι ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την αποπληρωμή του μεταπανδημικού χρέους.

2. Η προστασία των αγροτών

Η αγροτική πολιτική αποτελεί δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης, με τη Γαλλία να ζητά ισχυρότερες εγγυήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις των παραγωγών. Η πρόταση προβλέπει έως 297 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να αυξηθεί από 80% σε 90% το ποσοστό των πόρων που θα δεσμεύεται αποκλειστικά για τους αγρότες. Η θέση αυτή προκαλεί αντιδράσεις σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

3. Οι νέοι ευρωπαϊκοί φόροι

Στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή πέντε νέων ευρωπαϊκών φόρων, με στόχο την άντληση περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως και τη μείωση των απευθείας εισφορών των κρατών-μελών. Ωστόσο, αρκετές χώρες εκφράζουν επιφυλάξεις. Η Πολωνία αντιδρά στη φορολόγηση μέσω του συστήματος εμπορίας ρύπων, το Λουξεμβούργο στα έσοδα από τον καπνό, ενώ η Ιρλανδία φοβάται ότι ένας φόρος στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

4. Η σύνδεση του προϋπολογισμού με την Ουκρανία

Η Γερμανία επιχειρεί να συνδέσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό με τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών στην κάλυψη του κόστους του δανείου των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πιέζει την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία να συνεισφέρουν, απειλώντας με περιορισμό της γερμανικής χρηματοδότησης. Η Σλοβακία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την κατανομή του κόστους.

5. Η ευρωπαϊκή προτίμηση στην αμυντική βιομηχανία

Το τελευταίο μέτωπο αφορά το ποιος θα έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Ο Μακρόν ζητά να προτιμώνται οι ευρωπαϊκές εταιρείες και να περιοριστεί η συμμετοχή επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Η πρόταση Κόστα προβλέπει πρόσβαση και σε εταιρείες συμμάχων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία, χωρίς να περιλαμβάνει τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Ρουμανία ζητά μεγαλύτερη πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία με την αμερικανική τεχνολογία είναι αναγκαία.

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