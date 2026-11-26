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Οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται για μια σκληρή μάχη σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς συγκεντρώνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής, για την οποία καμία από τις αντιμαχόμενες κυβερνήσεις δεν αναμένει να ολοκληρωθεί με συμφωνία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη για την πρότασή του για τον προϋπολογισμό, η οποία παρουσιάστηκε το Σάββατο και προβλέπει επιπλέον περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Οι ηγέτες θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ένα δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία την ώρα του μεσημεριανού γεύματος την Πέμπτη, μετά την οποία θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις διάρκειας αρκετών ωρών σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν αργότερα την ίδια μέρα.

Θα συνέλθουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης για να διαπιστώσουν αν οι συζητήσεις τους βοήθησαν να σημειώσουν πρόοδο – ωστόσο, δεν αναμένεται καμία συμφωνία πριν από την τελική σύνοδο κορυφής του έτους, η οποία ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας «κλίμα» για τη σύνοδο.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες που προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής δήλωσαν στο Politico ότι αναμένουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ηγετών, οι οποίοι έχουν δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. «Δεν είναι η σύνοδος κορυφής της σύγκλισης. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υποχωρήσεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανώς χρειάζεται μια αποτυχημένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EUCO) πριν μπορέσει να έχει μια επιτυχημένη» τον Δεκέμβριο, δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Οι θέσεις της Ελλάδας

Όσον αφορά στην Ελλάδα, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν πριν τη σύνοδο ότι η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια του Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, παρουσιάζοντας νέα διαπραγματευτική πρόταση (Negobox) και ότι προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εποικοδομητική διάθεση. Ωστόσο, ξεκαθάριζαν ότι η Αθήνα δεν συμφωνεί με έναν προϋπολογισμό που αποδυναμώνει τις συνολικές ευρωπαϊκές επενδυτικές δυνατότητες και υποβαθμίζει την πολιτική συνοχής.

Η Ελλάδα, λένε οι ίδιες πηγές, διεκδικεί έναν προϋπολογισμό αντάξιο των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, με αλληλεγγύη, ασφάλεια και συνοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπογράμμισαν, δε, ότι η Αθήνα θεωρεί ότι στη νέα διαπραγματευτική πρόταση έχουν ενταχθεί και αναγνωριστεί πολλές από τις ελληνικές θέσεις. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της ΚΑΠ.

«Χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Ντράγκι, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης. Η ελληνική θέση είναι σαφής: δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο», είναι η «κόκκινη γραμμή» της Αθήνας.

Τέλος, ως προς τους νέους ίδιους πόρους, οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ένα δικαιότερο και πιο ισορροπημένο σύστημα ιδίων πόρων και εξέταση νέων πηγών εσόδων –μεταξύ αυτών και των μελλοντικών δημοπρασιών ραδιοφάσματος 6G, υπογραμμίζοντας ότι ο τελικός συμβιβασμός πρέπει να διασφαλίζει την επενδυτική ικανότητα της Ένωσης, να προστατεύει την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, να μην επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένα κράτη-μέλη.

Πίεση από τους αγρότες

Στις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών προστίθενται και οι πιέσεις των Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι προγραμματίζουν μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους των Βρυξελλών, με την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί Copa-Cogeca χαρακτηρίζουν τη νέα πρόταση Κόστα επικίνδυνη, εκτιμώντας ότι συνεπάγεται μείωση του αγροτικού προϋπολογισμού κατά σχεδόν 15% σε ονομαστικούς όρους, πριν ακόμη συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού.

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