Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην ελληνική αγορά δομικών υλικών προχωρά ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, κυρίως στην Αττική. Μέσω της INTERBETON Δομικά Υλικά, ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας Άγγελος Β. Πέππας ΑΒΕΕ και της θυγατρικής της Πέππας Μπετόν ΑΒΕΕ, διευρύνοντας το δίκτυο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που διαθέτει.

Η επιχειρηματική συμφωνία αφορά δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τρεις παραγωγικές μονάδες στην Αττική, ενισχύοντας τη δυνατότητα της INTERBETON να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν τα μεγάλα έργα υποδομών, οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και η οικοδομική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ανάπτυξη των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του στις αγορές όπου διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία. Μέσω της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ο όμιλος αποκτά μεγαλύτερη διείσδυση στην αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού κλάδου, πέραν της παραδοσιακής του δραστηριότητας στην παραγωγή τσιμέντου.

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων δομικών υλικών, καθώς συγκεντρώνει σημαντικό μέρος των μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στη χώρα.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού, οι επενδύσεις σε οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, οι ξενοδοχειακές αναπτύξεις και τα έργα μεταφορικών υποδομών συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών μονάδων αποκτά αυξημένη επιχειρηματική σημασία.

Ειδικά στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος, η απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του εργοταξίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το κόστος μεταφοράς, την ταχύτητα παράδοσης και την εξυπηρέτηση των κατασκευαστικών εταιρειών.

Η επέκταση του δικτύου της INTERBETON μπορεί, επομένως, να δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες περιορισμού του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης κάλυψης των αναγκών των πελατών της.

Ο γενικός διευθυντής της ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, Σέργιος Σαραφόπουλος, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης, συνδέοντας την εξαγορά με τις προοπτικές της κατασκευαστικής αγοράς στην Αττική και τη δυνατότητα υποστήριξης σημαντικών έργων ανάπτυξης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα, διευρυμένα δίκτυα διανομής και οικονομίες κλίμακας, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς που έχει ανακάμψει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Το οικονομικό τίμημα της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε στη σχετική ενημέρωση, ενώ η εταιρεία αναμένεται να εκδώσει νέα ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά.

Για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής του βάσης, παράλληλα με την ανάπτυξη των διεθνών του δραστηριοτήτων.

Διαβάστε επίσης

Ανάπλαση ΔΕΘ: Η AKTOR οδεύει προς την ανάδειξή της ως προσωρινού αναδόχου με έκπτωση 31%

Ξενοδοχεία: Τζίρος 12,5 δισ., επενδύσεις 1,5 δισ. και αιχμές για φορολογία, Airbnb και κρατική στήριξη

NVIDIA: Το μεγάλο σορτάρισμα των τρισεκατομμυρίων και το χρηματιστηριακό παιχνίδι γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ