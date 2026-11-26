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Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Ρούτε κάλεσαν τη Ρωσία να μην «εξαπλώσει τον πόλεμο» εναντίον της Ουκρανίας, με κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μετά τη χθεσινή (25/11) συνάντησή τους στην κατοικία του πρώτου στη Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του NATO τους «συζήτησαν για τη σημασία που έχει» η Ρωσία «να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε εσκεμμένα ή αθέλητα στην επέκταση του πολέμου, καθώς και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν», κατά το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, που ήταν «εξαίρετη» και είχε «σημαντικό αντίκτυπο» κατά την ίδια πηγή, είχε βασικά θέματα τους πολέμους της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Διεξήχθη μερικά 24ωρα μετά δέσμευση του Ρούτε πως το NATO θα υπερασπιστεί την Πολωνία, κράτος-μέλος του, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων κρουζ στο έδαφός της.

Ο Τραμπ επικρίθηκε ξανά από επικριτές του, πως του προσάπτουν πως ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Μόσχας, ειδικά διότι χαρακτήρισε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» του στη συνάντησή τους στο περιθώριο συνόδου στη Σεντζέν (νότια Κίνα).

Διαβεβαίωσε πως ο ρώσος ηγέτης επιθυμεί να δει τον πόλεμο αυτό να τερματίζεται με «διπλωματικά μέσα», μολονότι η Μόσχα δεν έχει αποσύρει καμιά από τις αξιώσεις της όσον αφορά την τύχη της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Fox News, ο επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού ερωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης στη Σεντζέν, είναι να δοκιμάζει τον Πούτιν», υποστήριξε ο Ρούτε.

«Σε ποιο βαθμό μιλάει σοβαρά; Είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί στις συνομιλίες;», συνέχισε.

Στο μεταξύ «συνεχίζουμε να διατηρούμε την πίεση. Νομίζω πως αυτό φέρνει αποτέλεσμα και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είτε με συμφωνία ειρήνης, που είναι προτιμότερο, είτε, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με κατάπαυση του πυρός μακράς διάρκειας, θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η Ουκρανία θα διαθέτει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», σημείωσε ακόμη ο Ρούτε.

«Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει αυτά που έχει ανάγκη για να συνεχίσει τη μάχη, με τόση επιτυχία, και να συνεχίσει να ασκεί τη μέγιστη πίεση στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Οι Τραμπ και Ρούτε συζήτησαν ακόμη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του NATO, που απαιτεί μετ’ επιτάσεως από τις κυβερνήσεις των ευρωπαίων συμμάχων του ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους.

Η συνάντηση έγινε καθώς ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει να επανεξεταστεί η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Κούσνερ: Ο Πούτιν δεσμεύτηκε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να διαβεβαίωσε πρόσφατα αντιπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη (25/11) ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει τέτοια πρόθεση», ανέφερε ο Κούσνερ κατά τη διάρκεια του podcast «MD Meets», που παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.

Ο Κούσνερ εκτίμησε, ακόμη, ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την έναρξη του πολέμου έχουν εκφραστεί επανειλημμένα ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, τις οποίες έχουν εντείνει απειλές Ρώσων αξιωματούχων.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ απέρριψε, επίσης, τις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται υπερβολικά κοντά στη Μόσχα.

«Δεν έχουμε ασκήσει καμιά πίεση στον πρόεδρο (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι ή στους Ουκρανούς», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε τις προσπάθειες διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου έτους η ρωσική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό ότι επιχείρησε να πλήξει με drones εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ.

Η CIA, ωστόσο, είχε διαβεβαιώσει ότι στόχος της επίθεσης δεν ήταν η κατοικία του Πούτιν.

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