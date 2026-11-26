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Νέα δεδομένα στην αγορά των εμπορικών κέντρων δημιουργούν οι υψηλές επιδόσεις που καταγράφει η Lamda Development στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, αλλά και οι μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ελληνικό. Ο όμιλος ενισχύει τη θέση του στο οργανωμένο λιανεμπόριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο εννεάμηνο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν στα τέσσερα εμπορικά κέντρα του ομίλου ανήλθαν σε 662 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικά υψηλή επίδοση. Την ίδια στιγμή, η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ τα ποσοστά πληρότητας των εμπορικών χώρων διαμορφώθηκαν στην περιοχή του 99%.

Πρόκειται για τα εμπορικά κέντρα The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα των επαναλαμβανόμενων εσόδων του ομίλου και συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό ελληνικών και διεθνών εμπορικών επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο Ελληνικό, όπου η Lamda Development αναπτύσσει δύο νέα μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα, το The Ellinikon Mall και τη Riviera Galleria. Με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να προστεθούν περίπου 450 καταστήματα στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών αναπτύξεων του ομίλου.

Η εμπορική αξιοποίηση των δύο συγκροτημάτων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, είχαν επιτευχθεί συμφωνίες επί των βασικών εμπορικών όρων με υποψήφιους μισθωτές για το 75% της εκμισθώσιμης επιφάνειας του The Ellinikon Mall και το 76% της Riviera Galleria. Οι συμφωνίες αυτές δεν συνιστούν στο σύνολό τους οριστικές συμβάσεις μίσθωσης, αποτυπώνουν, ωστόσο, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για παρουσία στη νέα εμπορική ζώνη των νοτίων προαστίων.

Τα περιθώρια ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία για τη διείσδυση των εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα, τα οποία αναδεικνύουν τη σημαντική απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την εγχώρια αγορά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία των Savills και Cushman & Wakefield για το 2025, στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 59 τετραγωνικά μέτρα οργανωμένων εμπορικών χώρων ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 263 τετραγωνικών μέτρων κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική αγορά βρίσκεται, συνεπώς, περίπου στο 22,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αύξηση της προσφοράς εμπορικών χώρων θα συνοδευτεί αυτομάτως από αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης.

Για τη Lamda Development, η ανάπτυξη των νέων εμπορικών κέντρων αποτελεί κρίσιμο μέρος της στρατηγικής για τη δημιουργία σταθερών εσόδων σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, η λειτουργία τους αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο λιανεμπόριο της Αττικής, δημιουργώντας νέες επιλογές εγκατάστασης για μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων εμπορικών προορισμών.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον όμιλο είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και η μετατροπή του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψήφιων μισθωτών σε οριστικές εμπορικές συμφωνίες.

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