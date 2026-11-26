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Το μήνυμα ότι η ΕΛ.Α.Σ. στοχεύει στην πρώτη θέση και μόνο, στις επόμενες εκλογές, ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να διαλύσει κάθε αμφιβολία που μπορεί να προξενείται από την κριτική των αντιπάλων του ή λόγω τυχόν σύγχυσης από τη στρατηγική που είχε ξεδιπλώσει το προηγούμενο διάστημα για τις δεύτερες κάλπες.

Εδώ και λίγο καιρό ο πρώην πρωθυπουργός έχει απλοποιήσει το μήνυμά του σε σχέση με την εκλογική στόχευση της ΕΛ.Α.Σ., τονίζοντας ότι η επόμενη κάλπη θα πρέπει να είναι κάλπη της πολιτικής αλλαγής. Το μήνυμα αυτό το εξέπεμψε ήδη από την περιοδεία του στην Ήπειρο, στις 9 και 10 Νοεμβρίου, ενώ και στην πρόσφατη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία επέμεινε πως πρέπει να δοθεί η μάχη ώστε «η επόμενη κάλπη, όποτε και αν στηθεί, να είναι κάλπη της πολιτικής αλλαγής». Μήνυμα που ενίσχυσε και με την ανάλυση για το 25%.

Όπως είπε, επικαλούμενος τη σχετική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από το 25%, τότε θα φύγει από την ηγεσία της, τα πραγματικά ποσοστά της Ν.Δ. είναι κάτω από το 25%, δηλαδή πολύ μακριά από την αυτοδυναμία που απαιτεί 37%, τα δε 40άρια προηγούμενων αναμετρήσεων είναι πια μακρινό παρελθόν.

Εν ολίγοις ο Αλέξης Τσίπρας προέβλεψε ένα «ντέρμπι» που θα παιχτεί στα «χαμηλά», καθιστώντας εφικτή την πρωτιά της ΕΛ.Α.Σ.: αν η Ν.Δ. σημειώσει κάτω από το 25%, δεν χρειάζεται κάποιο τεράστιο άλμα για την ΕΛ.Α.Σ. ώστε να υπερβεί το 25%. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία». Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει μια μάχη που αφορά την πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει πια δεύτερη κάλπη στην αφήγησή του.

Αλλαγή πλεύσης

Τη στρατηγική περί δεύτερης κάλπης την είχε καταστήσει σαφή με την αναφορά του στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο in.gr, στις αρχές Αυγούστου (11.8.2026), πως «η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής» και σε αυτή τη στρατηγική είχε εστιάσει και στη ΔΕΘ αλλά και αργότερα, ώς τα μέσα του περασμένου μήνα. Ωστόσο, τώρα φαίνεται να αφήνει στην άκρη οποιαδήποτε αναφορά σε πρώτες και δεύτερες κάλπες – άγνωστο αν θα επανέλθει στο μέλλον –, που μπερδεύουν τους πολίτες και ενδεχομένως στέλνουν και λάθος μηνύματα. Το σκεπτικό πάντως για τη δεύτερη κάλπη βασιζόταν και σε μια λογική πως αν η διαφορά τώρα είναι πάνω από 10 μονάδες, τότε η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί στην πρώτη κάλπη και να ανατραπεί στη δεύτερη, όπου τα σκληρά διλήμματα θα συμπίεζαν όλα τα γύρω προοδευτικά κόμματα υπέρ της ΕΛ.Α.Σ.

Βεβαίως, η «πρωτιά» χωρίς αυτοδυναμία σημαίνει κυβέρνηση συνεργασίας, κι εδώ όλοι απορούν πώς οι δύο επικρατέστεροι εταίροι – ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, αν η ΕΛ.Α.Σ. έρθει πρώτη και η αριθμητική των δύο βγαίνει – θα τα βρουν, όταν το κλίμα εκτραχύνεται μήνες πριν από τις εκλογές και αναμένεται να χειροτερέψει.

Εκρηκτικό το κλίμα με το ΠΑΣΟΚ

Λίγα 24ωρα μετά τον καβγά για τη σημαία του Πολυτεχνείου, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και για τα funds με αφορμή την Εξεταστική που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ (ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Τσίπρα «Mr. Funds»), καταγράφεται νέα «σύρραξη» με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές αιχμές με αφορμή τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τα δημοσιεύματα για συμβάσεις με το Δημόσιο.

Μετά και το δεύτερο δημοσίευμα που αφορά στον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., αυτό των «Παραπολιτικών» για απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο Στυλίδας σε εταιρεία που είχε ο Μ. Χατζηγιαννάκης με τον δήμαρχο Στυλίδας, το ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ν.Δ. άλλωστε, ζήτησε εξηγήσεις από τον Τσίπρα και το εμπλεκόμενο στέλεχός του. Έκανε λόγο για «στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα», από το οποίο «οι εταιρείες τού νούμερο 2 της ΕΛ.Α.Σ. πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο», και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις «για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που, όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξή του, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ., στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του». Έκανε λόγο για «τριγωνικές σχέσεις», καταλογίζοντας υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκαλεί «δήθεν αδιάφθορο».

Η ΕΛ.Α.Σ., με επίσημη ανακοίνωσή της χθες, κάλυψε τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις του μίλησε για «σχέδιο συμψηφισμού» και παρουσίασε τις θέσεις του, τόσο σε σχέση με τις συμβάσεις που σύναπτε το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του (ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι μέτοχος) όσο και για τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα σε σχέση με τις συμβάσεις με τον Δήμο Στυλίδας και την παραχώρηση γραφείων της τεχνικής του εταιρείας στο κόμμα.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ., όμως, δεν επιτίθεται μόνο στον πρωθυπουργό – τον οποίο έδειξε ως «αρχιερέα της διαφθοράς» πίσω από τα δημοσιεύματα και την επιχείρηση «συκοφάντησης αθώων» που δεν έχουν καμία σχέση με τα «αίσχη» των υπουργών του –, αλλά κράτησε τα πιο φαρμακερά της βέλη για το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας πρόσφατη ανάλογη στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη. Το ερώτημα που απηύθυνε η ΕΛ.Α.Σ. στο ΠΑΣΟΚ είναι γιατί δείχνει τέτοια προθυμία «να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς», όταν αυτή η λάσπη «χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη». Και αφήνει υπονοούμενα περί συναλλαγής με Μητσοτάκη για μετεκλογική συνεργασία: «Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;».

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