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Τον χρόνο πίσω γύρισε ο Γιάννης Σαββιδάκης αναφερόμενος στην εμπειρία που έζησε ο ίδιος στη Eurovision, το μακρινό 1989, εκπροσωπώντας τότε την Κύπρο μαζί με τη Φανή Πολυμέρη και το τραγούδι «Απόψε ας βρεθούμε».

Αναφερόμενος στο σήμερα και στον τρόπο επιλογής του ελληνικού εκπροσώπου στον διαγωνισμό, ο τραγουδιστής τόνισε ότι δε θα έλεγε όχι σε μια νέα συμμετοχή του, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη ετοιμάσει κάποια κομμάτια που μπορεί να προτείνει στο μέλλον, ωστόσο, διατήρησε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με το πόσο αδιάβλητο είναι το σύστημα επιλογής που ισχύει σήμερα.

«Αν το σημερινό σύστημα επιλογής είναι αδιάβλητο, το βλέπω πολύ θετικά. Δεν ξέρω, όμως, αν είναι πράγματι έτσι. Η Eurovision στην οποία συμμετείχαμε είχε γίνει στη Λωζάνη, καθώς την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Ελβετία με τη Σελίν Ντιόν, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της.Έτσι γνωρίσαμε και τη Σελίν Ντιόν, που τότε ήταν ένα νεαρό κορίτσι με απίστευτη φωνή. Αυτό μου έχει μείνει: το πόσο υπέροχα τραγουδούσε από τότε. Στη συνέχεια έκανε αυτή την τεράστια καριέρα και απογειώθηκε. Εκείνη την εποχή, όμως, ήταν απλώς ένα κορίτσι που είχε κερδίσει την Eurovision. Έχω γράψει και τραγούδια που πιστεύω ότι ταιριάζουν στον διαγωνισμό, αλλά δεν πρόλαβα να στείλω κάποιο φέτος. Μπορεί να στείλω του χρόνου. Να έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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