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Στην επόμενη φάση της επιχειρηματικής της ανάπτυξης εισέρχεται η Sunlight, έχοντας ολοκληρώσει έναν μεγάλο επενδυτικό κύκλο ύψους 1,05 δισ. ευρώ, ο οποίος άλλαξε σημαντικά το μέγεθος και τη διεθνή παρουσία του ομίλου. Η διοίκηση της εταιρείας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε νέες δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των πηγών εσόδων.

Η στρατηγική που παρουσίασε η διοίκηση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Ξάνθης προβλέπει την αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Δύο από τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της Sunlight είναι η αμυντική βιομηχανία και η διαχείριση ενέργειας. Πρόκειται για δραστηριότητες που αποκτούν αυξανόμενη σημασία διεθνώς, καθώς ενισχύονται οι αμυντικές δαπάνες, ενώ παράλληλα επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναζητούν αποτελεσματικότερους τρόπους περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το αντικείμενό της πέρα από την παραγωγή και πώληση συστημάτων αποθήκευσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να αξιοποιούν αποδοτικότερα την ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εντοπίζονται στις ειδικές εφαρμογές των συστημάτων αποθήκευσης. Τα αγροτικά μηχανήματα, ο σιδηρόδρομος, τα μηχανήματα έργων και τα ειδικού τύπου οχήματα αποτελούν αγορές στις οποίες η Sunlight μπορεί να επεκταθεί αξιοποιώντας σημαντικό μέρος της υπάρχουσας παραγωγικής της βάσης.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική αποδοτικότητα των επενδύσεων, καθώς η διεύρυνση των δραστηριοτήτων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη νέες κεφαλαιουχικές δαπάνες αντίστοιχου μεγέθους με εκείνες των προηγούμενων ετών.

Ενδεικτική της ανάπτυξης που έχει καταγράψει η εταιρεία είναι η εξέλιξη της λειτουργικής της κερδοφορίας, η οποία έχει ανέλθει στην περιοχή των 120-130 εκατ. ευρώ, έναντι 10-15 εκατ. ευρώ κατά το παρελθόν. Μόνο η δραστηριότητα που αφορά τις μπαταρίες περονοφόρων οχημάτων εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών της τάξης των 800 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για την επόμενη πενταετία, ωστόσο η κατεύθυνση που δίνει είναι σαφής: η ανάπτυξη δεν θα αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την αύξηση των πωλήσεων, αλλά κυρίως με βάση τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Για τη Sunlight, η επόμενη περίοδος αποτελεί ουσιαστικά το στοίχημα της μετατροπής των μεγάλων επενδύσεων των προηγούμενων ετών σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με μεγαλύτερη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και ισχυρότερη θέση στον διεθνή ανταγωνισμό.

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