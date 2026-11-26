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Την ώρα που το κυβερνητικό αφήγημα μιλά για συγκράτηση τιμών και μειωμένες εκπτωτικές λίστες, οι νέοι τιμοκατάλογοι 15 μεγάλων προμηθευτών φέρνουν αυξήσεις έως και 24,96% στη χονδρική σε βασικά τρόφιμα. Ταυτόχρονα, η λίστα της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών» κουρεύτηκε κατά 975 κωδικούς, αφήνοντας τα νοικοκυριά εκτεθειμένα ενόψει Χριστουγέννων και 2027.

Όταν οι αριθμοί των τιμοκαταλόγων συναντούν την πραγματικότητα του ταμείου, η εικόνα που προκύπτει για το ελληνικό νοικοκυριό είναι αμείλικτη. Ενώ οι ετήσιοι δείκτες του ΙΕΛΚΑ επιχειρούσαν τους προηγούμενους μήνες να δείξουν «σταθεροποίηση» (με +0,35% τον Οκτώβριο), η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ανατροπή στον πληθωρισμό τροφίμων —και τα χειρότερα φαίνεται πως έρχονται σταδιακά στα ράφια μέχρι τις αρχές του 2027.

Η στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τις προσφορές, που καταγράφουν πλέον όλες οι έρευνες της αγοράς (με τον τζίρο των σούπερ μάρκετ να ανεβαίνει κατά 6,4% στο εννεάμηνο του 2026 κυρίως λόγω πληθωριστικών επιβαρύνσεων και σωρευτικών αυξήσεων που αγγίζουν το 61% στην πενταετία), δεν αρκεί πλέον για να κρύψει το νέο κύμα ακρίβειας.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι: «Φωτιά» σε φέτα, γιαούρτια, κρέας και αρτοποιία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναθεωρημένων τιμοκαταλόγων που έχουν καταθέσει 15 μεγάλες παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, περίπου 342 κωδικοί προϊόντων βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανατιμήσεων. Το εύρος των αυξήσεων στη χονδρική ξεκινά από το 0,8% και εκτοξεύεται έως το 24,96% (με μέση χονδρική επιβάρυνση κοντά στο 5%).

Το πρόβλημα δεν αφορά είδη πολυτελείας, αλλά τα βασικά αγαθά του εβδομαδιαίου καλαθιού:

* Γαλακτοκομικά και τυροκομικά: Στη συσκευασμένη φέτα και τα λευκά τυριά οι νέες χονδρικές τιμές καταγράφουν αυξήσεις από 3,5% έως 15%, ενώ από τις 8 Δεκεμβρίου ενεργοποιούνται νέες ανατιμήσεις από 5,2% έως 13,3% σε γιαούρτια και προϊόντα ψυγείου.

* Νωπά κρέατα, είδη αρτοποιίας, σοκολάτες και σνακ: Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των νέων τιμοκαταλόγων, με τις επιβαρύνσεις να περνούν σταδιακά στη λιανική καθώς εξαντλούνται τα παλαιότερα αποθέματα των αλυσίδων.

Το «κούρεμα» των 975 κωδικών και οι εκπτώσεις-μαϊμού

Σαν να μην έφταναν οι νέες αυξήσεις των προμηθευτών, η νέα φάση της κυβερνητικής «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών» (για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο) ήρθε με σχεδόν μισούς κωδικούς. Από τις 1.792 εγγραφές της λίστας του Οκτωβρίου, στη νέα λίστα του Νοεμβρίου απέμειναν μόλις 974 (έναντι 994 που είχε εξαγγείλει το υπουργείο Ανάπτυξης), αφαιρώντας 975 κωδικούς από το καθεστώς δεσμευμένης έκπτωσης.

Ακόμη κι αν αφαιρεθούν τα 403 σχολικά είδη που έφυγαν με το τέλος της σχολικής προετοιμασίας, από το καθημερινό καλάθι χάθηκαν 572 βασικά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στην προσωπική υγιεινή (αφαιρέθηκαν 84 κωδικοί, ενώ έμειναν 160), στα ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια (έφυγαν 82 και έμειναν 56), στο νωπό κρέας (βγήκαν 82 και παρέμειναν 52), στα γαλακτοκομικά και αυγά (αφαιρέθηκαν 74 και έμειναν 125), στα είδη πρωινού (έφυγαν 46, έμειναν 79), στα καθαριστικά (βγήκαν 38, έμειναν 88) και στα κατεψυγμένα με τα βρεφικά (συνολικά 48 απώλειες έναντι 65 κωδικών που διατηρήθηκαν), ενώ τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (11 κωδικοί) μηδενίστηκαν εντελώς.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η «ακτινογραφία» των 788 προϊόντων που παρέμειναν στη λίστα: σε 351 περιπτώσεις (296 με «ψαλίδισμα» του εύρους έκπτωσης και 55 με πτώση κάτω από το παλιό όριο) το ποσοστό μείωσης συρρικνώθηκε, ρίχνοντας τον μέσο όρο της έκπτωσης από το 8%–9,2% στο 7,1%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κατσικίσιο παραδοσιακό γιαούρτι (200 γρ.), όπου η έκπτωση κατρακύλησε από το 15%–16% στο 6%, ή τα αυγά ελευθέρας βοσκής (6άδα) που έπεσαν από το 8% στο 7,6%.

Η «ωρολογιακή βόμβα» του Ιανουαρίου

Το χειρότερο σενάριο, ωστόσο, κρύβεται στο ημερολόγιο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας PosoKanei, από τους 974 κωδικούς που διατηρούν σήμερα κάποια δέσμευση τιμής, οι 67 λήγουν πρόωρα (οι 52 στις 30 Νοεμβρίου), ενώ η συντριπτική πλειονότητα (885 κωδικοί) παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου.

Με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων να παραμένει αυστηρά εθελοντική και τον πληθωρισμό να πιέζει ξανά, η αγορά οδεύει προς ένα εκρηκτικό ραντεβού στην αλλαγή του χρόνου: τη στιγμή που θα λήξουν οι όποιες εορταστικές προσφορές και οι εναπομείνασες εκπτωτικές δεσμεύσεις, οι νέοι αυξημένοι τιμοκατάλογοι των 342 προϊόντων θα έχουν περάσει στο σύνολό τους στα ράφια — φέρνοντας τον πραγματικό λογαριασμό της ακρίβειας με το «καλημέρα» του 2027.

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