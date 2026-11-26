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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/11) σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στη Βούλα, καθώς ένας 15χρονος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του μετά από χρήση άγνωστης ναρκωτικής ουσίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διακόμισε τον ανήλικο αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια σε κλινική.

Από την πρώτη στιγμή κλήθηκαν και οι οικείοι του, ενώ η μητέρα του ήταν αυτή που έσπευσε πρώτη στο σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ποια ουσία κατανάλωσε ο ανήλικος και ποιος του την έδωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός μαθητής φέρεται να έχει απώλεια μνήμης και να μην θυμάται προς το παρόν τίποτα.

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