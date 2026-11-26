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Όταν συγκρούονται οι ελέφαντες στον βάλτο, το πρόβλημα για το βατράχι δεν είναι ποιος θα επικρατήσει. Είναι να μην βρεθεί κάτω από τα πόδια τους. Και στην αναμέτρηση που εξελίσσεται για το μέλλον της Ουκρανίας και τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή τάξη η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί, καθώς έχει ήδη επενδύσει πολιτικά και οικονομικά σε μια στρατηγική της οποίας οι βασικές προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς να ερωτηθεί.

Η αντίφαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ένταση (σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου), καθώς αρχίζει στις Βρυξέλλες η διήμερη έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι βρίσκεται ο πολυετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034 και η πρόταση της Κομισιόν για πρόσθετο δάνειο προς την Ουκρανία ύψους 45 δισ. ευρώ για το 2027, πέραν των ήδη προβλεπόμενων 45 δισ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι διαφωνίες μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προδιαγράφουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τα εξής φλέγοντα ζητήματα:

● Εθνικές συνεισφορές,

● αγροτικές επιδοτήσεις,

● κονδύλια συνοχής,

● και τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Την ίδια στιγμή, η επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ για συνεννόηση με τη Μόσχα, οι αντιδράσεις ισχυρών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων στο εσωτερικό των ΗΠΑ και η προσπάθεια της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας να διατηρήσουν λόγο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας αποκαλύπτουν τις αποκλίνουσες επιδιώξεις των δυτικών συμμάχων.

Το οικονομικό βάρος που καλείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική επιρροή της στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας. Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τα χρήματα για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας χωρίς να έχουν εξασφαλίσει αντίστοιχο λόγο στους όρους της ειρήνης.

Για την Αθήνα, ωστόσο, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο συγκεκριμένο: τι θα συμβεί εάν τελικά η διοίκηση Τραμπ καταφέρει να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλάζοντας τη στρατηγική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των Δημοκρατικών, στην οποία είχε προσδεθεί απόλυτα η ελληνική κυβέρνηση;

Η αντίφαση στις ΗΠΑ

Η Αθήνα έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της γεωπολιτικής αναβάθμισής της με τη μετατροπή της Ελλάδας σε πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η Ρεβυθούσα, η Αλεξανδρούπολη και ο Κάθετος Διάδρομος αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής, της οποίας η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ζήτησης για μη ρωσικό φυσικό αέριο.

Στις 19 Νοεμβρίου, κατά τη συνάντησή του στη Βαρσοβία με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε τον στόχο να καταστεί η Ελλάδα στρατηγική ενεργειακή πύλη προς την Κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο, η εμπορική βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, λόγω του κόστους του LNG και της απροθυμίας Ευρωπαίων αγοραστών να δεσμευτούν με μακροχρόνια συμβόλαια.

Ενώ, λοιπόν, η Ελλάδα επενδύει στην αντικατάσταση των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών, η Ουάσιγκτον διερευνά τους όρους επιστροφής του ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως αποκάλυψε η «Wall Street Journal» στις 2 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν συζητήσει την επανέναρξη της ροής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν την Ουκρανία, με αμερικανική εταιρεία σε ρόλο εμπορικού διαμεσολαβητή.

Είχε προηγηθεί, στις 8 Οκτωβρίου, δημοσίευμα του Reuters για αμερικανορωσικές διαβουλεύσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream με τη συμμετοχή Αμερικανών επενδυτών.

Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, παρά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων και τα υφιστάμενα νομικά εμπόδια, θα μπορούσε να ανατρέψει τους όρους του ενεργειακού ανταγωνισμού στην Ευρώπη και να περιορίσει σημαντικά τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα οποία προσβλέπει η Αθήνα.

Με απλά λόγια, η Ελλάδα κινδυνεύει να επενδύει σε έναν ενεργειακό διαχωρισμό, τον οποίο οι ισχυρότεροι σύμμαχοί της θα μπορούσαν αύριο να διαπραγματευτούν εκ νέου.

Και στη μέση η Τουρκία

Πέρα από τις επιπτώσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό της Αθήνας, μια ευρύτερη αμερικανορωσική συνεννόηση ενδέχεται να έχει ακόμη σοβαρότερες συνέπειες για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας. Η Άγκυρα διατηρεί λειτουργικές σχέσεις τόσο με τη Δύση όσο και με τη Ρωσία, επιχειρώντας να μετατρέπει αυτή την ευελιξία σε διπλωματικά και οικονομικά ανταλλάγματα.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντιθέτως, έχει επιλέξει τη σαφή ευθυγράμμιση με τις δυτικές (αντιρωσικές) θέσεις για την Ουκρανία. Η επιλογή αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της ως συμμάχου, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτομάτως αντίστοιχη υποστήριξη στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Η πρόσφατη αντιπαράθεση γύρω από τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου είναι ενδεικτική. Ενώ η Αθήνα υποστηρίζει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με ελληνικές άδειες, η Άγκυρα, μέσω των NAVTEX που εξέδωσε, επιχειρεί να εμφανίσει την τουρκική συναίνεση ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ερευνών.

Η παρέμβαση / ενημέρωση της Τουρκίας με γαλλική ρηματική διακοίνωση, προκειμένου να συνεχιστούν οι θαλάσσιες έρευνες για το έργο, αναδεικνύει πόσο εύκολα ένα έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διεθνή επιχειρηματική συμμετοχή μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Και εδώ προκύπτει το κρίσιμο ερώτημα: Εάν η Ουάσιγκτον επιδιώξει μια ευρύτερη διευθέτηση με τη Μόσχα και χρειαστεί την Τουρκία για την εφαρμογή της, πόσο πρόθυμη θα είναι να συγκρουστεί με την Άγκυρα για την προάσπιση ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων;

Όταν αλλάζουν οι κανόνες

Η Ελλάδα δεν μπορεί, προφανώς, να καθορίσει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε τους όρους μιας πιθανής αμερικανορωσικής συμφωνίας. Οφείλει, ωστόσο, να αξιολογεί τις επιλογές της λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο οι σύμμαχοί της να αναθεωρήσουν τις δικές τους. Η πραγματική διπλωματική ισχύς μιας μικρότερης χώρας δεν μετριέται από τις συναντήσεις με τους ισχυρούς ούτε από τις διαβεβαιώσεις περί στρατηγικών σχέσεων, αλλά από τη δυνατότητά της να προστατεύει τα συμφέροντά της όταν οι επιδιώξεις των συμμάχων της παύουν να συμπίπτουν με τις δικές της.

Διότι στον βάλτο όπου συγκρούονται οι ελέφαντες το βατράχι δεν κινδυνεύει μόνο από τη σύγκρουσή τους. Κινδυνεύει και από τη συμφωνία τους, εάν αυτή γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η δική του θέση.

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