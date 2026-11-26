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Στη χώρα που αποτελεί είδηση οποιαδήποτε περίπτωση τήρησης της νομιμότητας – και όχι το αντίθετο – και που η πολιτεία το έχει συνήθειο όχι απλά να ταλαιπωρεί τους πολίτες με τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, αλλά να ενεργεί αυθαίρετα σε βάρος των αδυνάμων, τίποτα δεν προκαλεί εντύπωση. Όσο προκλητικό κι αν είναι και καταφανώς σκληρό, αν όχι και παράνομο.

Ούτε καν η απαίτηση της εφορίας για υποθέσεις που αφορούν σε οικονομικά έτη προ δεκαετίας – σαν να μην υπάρχει παραγραφή – με θύματα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Ραβασάκια σε 50.000 συνταξιούχους για αναδρομικά του 2016 και του 2017

Τι συνέβη; Τον τελευταίο μήνα η ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή και των δεκάδων ελεγχόμενων για υποθέσεις διαφθοράς στελεχών και υπαλλήλων, έστειλε μπιλιετάκια σε περίπου 50.000 συνταξιούχους (μετριοπαθής ο υπολογισμός), ζητώντας τους να επιστρέψουν «αχρεωστήτως καταβληθέντα» ποσά χιλιάδων ευρώ – από περίπου 3000 και πάνω κατά τεκμήριο, υπολογίζοντας τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Κι όλα αυτά για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017.

Πρόκειται για εκ των υστέρων φορολόγηση αναδρομικών, που έλαβαν εκείνα τα χρόνια χιλιάδες συνταξιούχοι με ήδη περικομμένες συντάξεις και τα οποία φορολογήθηκαν αρχικά, αλλά στη συνέχεια η ΑΑΔΕ έκρινε ότι δεν έγινε η δήλωσή του με τον ορθό τρόπο, ώστε να… φορολογηθούν κι άλλο. Και αντί να κάνει τις όποιες ενέργειές της η διοίκηση σε έγκαιρο χρόνο, περίμενε επί σειρά ετών να εγείρει απαιτήσεις, φέρνοντας προ απροόπτου χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή η εφορία αναγνωρίζει ότι έγινε λάθος και κάποιοι συνταξιούχοι πήραν ακουσίως και χωρίς να ευθύνονται κάποια χρήματα – η ακριβής αιτιολογία δεν τους έχει γνωστοποιηθεί -, δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα επί χρόνια, ώστε να ενημερωθούν οι άνθρωποι και να ρυθμίσουν το όποιο θέμα και έρχεται τώρα να τους ζητήσει τα ποσά αυτά πίσω, αυξημένα κατά 50% περίπου. Παράνοια με θύματα συνταξιούχους, που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα.

Από το επίδομα των 400 ευρώ και το GTA6 στα ραβασάκια της εφορίας

Και μάλιστα η ΑΑΔΕ εκθέτει ανεπανόρθωτα τον πρωθυπουργό, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφημίζει ένα επίδομα… 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους με τη… σύσταση να το διαθέσουν για να αγοράσουν στα εγγόνια τους ένα βιντεοπαιχνίδι με κλέφτες αυτοκινήτων, εγκληματίες και βιαστές! Κυβερνησάρα στα καλύτερά της δηλαδή!

Επί της ουσίας:

Οι περιπτώσεις συνταξιούχων στις οποίες βεβαιώθηκαν τον Οκτώβριο του 2026 οφειλές για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα παραγραφής, νομιμότητας των καταλογισμών και προστασίας των πολιτών.

Το βασικό νομικό ερώτημα είναι εάν το Δημόσιο διατηρούσε το 2026 το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους για εισοδήματα των ετών 2016 και 2017.

Η απάντηση εξαρτάται κυρίως από την ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης των αρχικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, τη νομική βάση τους και την ύπαρξη τυχόν εξαιρέσεων από τον γενικό κανόνα παραγραφής. Κι αν οι υποθέσεις εμπίπτουν στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής

Τι προβλέπει ο νόμος: Πότε παραγράφονται οι φορολογικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4174/2013, που εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους, ο γενικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου είναι πέντε έτη.

Η πενταετία υπολογίζεται από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της σχετικής φορολογικής δήλωσης.

Επομένως, υπό κανονικές συνθήκες:

Για εισοδήματα του 2016, η παραγραφή συμπληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Για εισοδήματα του 2017, η παραγραφή συμπληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο νόμος προβλέπει ειδικές περιπτώσεις παράτασης ή διαφορετικής διάρκειας της παραγραφής, οι οποίες όμως πρέπει να συντρέχουν πραγματικά και να τεκμηριώνονται.

Η απλή διενέργεια ενός ελέγχου πολλά χρόνια αργότερα δεν αρκεί από μόνη της για να αναβιώσει ένα δικαίωμα καταλογισμού που έχει ήδη παραγραφεί.

Η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία εξετάστηκε η συνταγματικότητα της δεκαετούς παραγραφής για παλιές φορολογικές χρήσεις.

Η απόφαση αφορά τη νομοθετική επέκταση της παραγραφής σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αναδεικνύει την ανάγκη τήρησης των συνταγματικών περιορισμών που απορρέουν από το άρθρο 78 του Συντάγματος.

Η βασική αρχή είναι ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να παρατείνει αναδρομικά και χωρίς συνταγματικούς περιορισμούς τον χρόνο μέσα στον οποίο το Δημόσιο δικαιούται να καταλογίζει φόρους.

Η απόφαση ενισχύει τη δυνατότητα αμφισβήτησης εκπρόθεσμων καταλογισμών, χωρίς όμως να καταργεί όλες τις ειδικές περιπτώσεις παραγραφής που προβλέπει ο νόμος.

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με καταγγελίες συνταξιούχων σε κάποιους προβλήθηκε από υπαλλήλους της εφορίας το επιχείρημα ότι «σας είχαμε στείλει email σε έγκαιρο χρόνο» – εννοούσαν πριν το χρόνο παραγραφής – και άρα δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Το «σας είχαμε στείλει email» δεν τεκμαίρεται ωστόσο σε πλείστες περιπτώσεις και μάλλον είναι αμφίβολο εάν μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε διένεξη του συνταξιούχου με την ΑΑΔΕ.

Με μία επισήμανση δυστυχώς: Ποιος συνταξιούχος θα κινηθεί εύκολα προς μία νομική αμφισβήτηση της οφειλής, όταν κάτι τέτοιο απαιτεί επιπλέον δικηγορικά έξοδα, ταλαιπωρία και ένα αβέβαιο αποτέλεσμα σε ένα δημόσιο περιβάλλον, όπου οι υποθέσεις αντιδικίας με τις υπηρεσίες «βγάζουν τα συκώτια» των πολιτών;

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