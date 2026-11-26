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Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα.

Η καραμπόλα των τριών οχημάτων έγινε στο ύψος της συμβολής της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Ακαδημίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνηση στην περιοχή.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση υγείας των οδηγών ενώ κλιμάκιο της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για την καταγραφή του τροχαίου.

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