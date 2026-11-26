Takeaways by to pontiki AI Η Κινέζα Σίνα Έαρ προωθεί φουσκωτά ομοιώματα πολεμικών αεροσκαφών και στρατιωτικού εξοπλισμού, τα οποία διατίθενται σε χαμηλές τιμές μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Ρωσία φέρεται να προμηθεύεται αυτά τα φουσκωτά ομοιώματα με στόχο την παραπλάνηση των ουκρανικών δυνάμεων, ώστε να προκαλέσει τη σπατάλη πραγματικών πυραύλων.

Πίσω από τις πωλήσεις βρίσκεται η κινεζική εταιρεία Gauss, η οποία χρησιμοποιεί διάφορα εμπορικά σήματα για την προώθηση των στρατιωτικών ομοιωμάτων στο διεθνές κοινό.

Ερευνητές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος αυτού του στρατιωτικού εξοπλισμού μεταφέρεται στη Ρωσία μέσω των σινορωσικών συνόρων για να χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις.

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Φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη στη Ρωσία πουλά μια γυναίκα από την Κίνα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο».

Η Σίνα Έαρ φαίνεται να βοηθά την κινεζική κυβέρνηση στην προώθηση φουσκωτών πολεμικών αεροσκαφών, με στόχο ο Βλαντίμιρ Πούτιν να παραπλανήσει την Ουκρανία, οδηγώντας την στη σπατάλη πραγματικών πυραύλων για την καταστροφή τους.

«Στον σημερινό, ταχέως εξελισσόμενο πόλεμο, η παραλλαγή δεν αφορά πλέον μόνο την απόκρυψη, αλλά αποτελεί μια στρατηγική δυνατότητα που μπορεί να καθορίσει τη νίκη ή την ήττα», αναφέρει η ίδια σε ένα από τα βίντεό της, έχοντας πίσω της έναν ψεύτικο πύραυλο.

Φουσκωτά μαχητικά με κόστος μερικές εκατοντάδες δολάρια

Αγγελίες για φουσκωτά ομοιώματα πολεμικών αεροσκαφών έχουν εντοπιστεί σε πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα και τη Ρωσία, με ορισμένα από αυτά να κοστίζουν μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια το καθένα.

Σύμφωνα με την Telegraph, σε ρωσόφωνες αγγελίες αναφέρεται ότι έχουν ήδη καταχωριστεί εκατοντάδες παραγγελίες.

Πίσω από αρκετές από αυτές τις αγγελίες βρίσκεται η κινεζική εταιρεία Gauss, η οποία κατασκευάζει φουσκωτά ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού. Η επωνυμία της εκτιμάται ότι παραπέμπει στον Γερμανό μαθηματικό Καρλ Φρίντριχ Γκάους, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Κίνα.

Η εταιρεία φαίνεται να δραστηριοποιείται μέσω διαφορετικών εμπορικών σημάτων και θυγατρικών.

Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο παρουσιάζεται το εσωτερικό εργοστασίου, όπου διακρίνεται μια σειρά από φουσκωτά άρματα μάχης.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube, πλατφόρμα στην οποία η πρόσβαση έχει αποκλειστεί από την κινεζική κυβέρνηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα προϊόντα απευθύνονται στο διεθνές κοινό.

Η Σίνα Έαρ και η δημοτικότητά της στο Instagram

Η Σίνα Έαρ εμφανίζεται σε όλα τα βίντεο που δημοσιεύονται στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει αποκτήσει μεγάλο αριθμό ακολούθων.

Κάθε βίντεο συγκεντρώνει σχόλια από θαυμαστές της, οι οποίοι επαινούν τόσο το «επιχειρηματικό της δαιμόνιο» όσο και τη «σέξι εμφάνισή» της.

«Ίσως είναι η πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης.

«Μπορώ να παραγγείλω επτά φουσκωτές Σίνα, παρακαλώ;», σχολίασε ένας άλλος.

Οι εκτιμήσεις για τις προμήθειες της Ρωσίας

Κινέζοι κατασκευαστές προωθούν και άλλα είδη φουσκωτών ομοιωμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία αγοράζει ομοιώματα πυραύλων με στόχο να παραπλανήσει την Ουκρανία.

«Είναι πιθανό, αν όχι πολύ πιθανό, μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού να μεταφέρεται μέσω των σινορωσικών συνόρων», δήλωσε στην Telegraph ο Ρόμπερτ Τόλαστ, ερευνητής με αντικείμενο τις χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις στο βρετανικό αμυντικό ερευνητικό ινστιτούτο Royal United Services Institute (RUSI).

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