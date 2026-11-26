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Από την ευτυχία της κατάκτησης του ενός εκατομμυρίου στην… απέλαση μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε ένας υπήκοος του Ελ Σαλβαδόρ στις ΗΠΑ.

Ο Αριέλ Βελάσκες-Μοράλες κατέκτησε στη λοταρία της Πολιτείας της Μασαχουσέτης το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και πήγε να πάρει το τσεκ, βγάζοντας και μία αναμνηστική φωτογραφία.

🚨🇺🇸 ICE ARRESTS $1 MILLION LOTTERY WINNER DAYS AFTER HE CLAIMS PRIZE IN MASSACHUSETTS Ariel Antonio Velasquez-Morales, an El Salvadoran national, was arrested by ICE in East Boston on Tuesday, just six days after winning $1 million on a Massachusetts Lottery scratch ticket. ICE sources say he had entered the U.S. illegally in 2013 and had been under a final deportation order since April 2014. He reportedly tried to flee on foot when agents approached but was quickly apprehended. Interestingly, Massachusetts law does not require lottery players to be U.S. citizens. — Nova Intel (@intel_nova) November 25, 2026

Ομως η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Οπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο Μοράλες συνελήφθη στην ανατολική Βοστώνη την Τρίτη, στην ίδια γειτονιά όπου αγόρασε το τυχερό κουπόνι από τοπικό κατάστημα. Κατηγορείται για παράνομη μετανάστευση στη χώρα στην οποία εισήλθε το 2013 και προς το παρόν είναι κρατούμενος, μέχρι να αποφασιστεί η απέλασή του. Φυσικά τα χρήματα δεν πρόλαβε να τα πάρει και είναι άγνωστο αν θα μπορέσει.

«Φαίνεται πως η τύχη του τον εγκατέλειψε», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής δημοσίων σχέσεων της ICE, Μάικα Μποκ, σε ανακοίνωση για τη σύλληψη. Παραμένει ασαφές εάν η δημοσιοποίηση των κερδών του προσέλκυσε την προσοχή των αρχών.

«Δικαστής μετανάστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης διέταξε την απέλαση του Βελάσκες-Μοράλες το 2014, αλλά εκείνος παρέμεινε παράνομα στη χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ICE.

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