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Το Netflix πραγματοποιεί ίσως την πιο φιλόδοξη προσπάθεια του μέχρι σήμερα στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων σε απευθείας μετάδοση, παίρνοντας προβάδισμα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένα ΜΜΕ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην διαδικασία διεκδίκησης των δικαιωμάτων μετάδοσης στις ΗΠΑ του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2030 της FIFA.

Hενέργεια έχει την σημασία της διότι η πλατφόρμα διαρκούς ροής περιεχομένου αντιμετωπίζει προκλήσεις ανάπτυξης και η «ζωντανή» μετάδοση αθλητικών γεγονότων- πόσω μάλλον όταν είναι μείζονος σημασίας- θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση με το τηλεοπτικό κοινό , θα έχει αντίκτυπο στην συνδρομητική βάση της και θα αναπτύξει την διαφημιστικήδραστηριότητα του.

Το Netflix προηγείται στην κούρσα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, έχοντας καταθέσει τη μεγαλύτερη προσφορά πριν από την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας την περασμένη εβδομάδα. Τα δικαιώματα διεκδικούν επίσης η Amazon, καθώς και μια κοινή πρόταση από τα δίκτυα Fox και Televisa Univision.

Η FIFA φέρεται να αξιώνει ποσό μεταξύ 1,5 και 2 δισ. δολαρίων για το συνδυαστικό πακέτο των αγγλόφωνων και ισπανόφωνων δικαιωμάτων του τουρνουά ανδρών στις ΗΠΑ.

Η εμπορική αξία της διοργάνωσης αποτυπώθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος προσέλκυσε πάνω από 62,8 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, καταγράφοντας ρεκόρ τηλεθέασης για αγώνα ποδοσφαίρου στην αμερικανική τηλεοπτική ιστορία.

Το Netflix δεν είναι πρωτάρης στις διοργανώσεις της FIFA. Το 2024, η πλατφόρμα εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα απέκτησε τα δικαιώματα του Μουντιάλ Ανδρών του 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα.

Για χρόνια, τα στελέχη του Netflix απέρριπταν τις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις ως «μαύρη τρύπα» για τα κέρδη. Ωστόσο, άλλαξαν στρατηγική και άρχισαν να πειραματίζονται με το είδος, όταν έγινε σαφές ότι τα livesports αποτελούν τεράστιο πόλο έλξης τόσο για τους διαφημιζόμενους όσο και για νέους συνδρομητές.

«Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία αυτών των μοναδικών στιγμών που δεν πρέπει να χάσεις, που θα συζητηθούν από όλους, μετατρέποντάς τες σε γεγονός που θα εκτοξεύσει την τηλεθέαση στην πλατφόρμα», δήλωσε τον Ιούνιο στο Axios η πρόεδρος διαφήμισης του Netflix, Έιμι Ράινχαρντ, αναφερόμενη στη στρατηγική του ομίλου στον αθλητισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox (στα αγγλικά) και Telemundo, βασικός ανταγωνιστής της Televisa Univision (στα ισπανικά), κατείχαν τα δικαιώματα μετάδοσης των τριών προηγούμενων διοργανώσεων (2018, 2022 και 2026).

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