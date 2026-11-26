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Μπορεί η Γαλλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές πιέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τον προϋπολογισμό του 2027, παραμένει ωστόσο πιστή στις γαστρονομικές της παραδόσεις.

Τη Δευτέρα, κοντά στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα «μαγειρικής», αφιερωμένο σε ένα από τα απλούστερα πιάτα της γαλλικής κουζίνας: το βραστό αυγό με μαγιονέζα.

Συμμετείχαν 17 διαγωνιζόμενοι, μεταξύ των οποίων και σεφ βραβευμένοι με αστέρια Μισελέν.

Νικητής αναδείχθηκε ο νεαρός σεφ Ουγκό Ριμπουλέ, συνιδρυτής του παρισινού εστιατορίου «Γκρου Λα Τουρτ» και νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού «Top Chef» το 2023, ο οποίος παρουσίασε μια εκδοχή του πιάτου βασισμένη εν μέρει σε φυτικά συστατικά.

Το πιάτο του περιλάμβανε κρόκο αυγού κονφί, διογκωμένους κόκκους σιταριού σπέλτα για την υφή και ζελέ από τον όξινο χυμό άγουρων σταφυλιών.

«Η προσέγγισή μου στη μαγειρική βασίζεται στα φυτικά συστατικά και προσπάθησα να την αποτυπώσω στο πιάτο, αντιμετωπίζοντάς το ως δημιουργία επιπέδου αστεριού Μισελέν», δήλωσε ο Ριμπουλέ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η ιδέα είναι να μην προσθέτουμε λιπαρά πάνω στα λιπαρά ούτε να συσσωρεύουμε ζωικές πρωτεΐνες», πρόσθεσε.

Ο διαγωνισμός και τα 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα

Κάθε διαγωνιζόμενος έπρεπε να ετοιμάσει τουλάχιστον 200 μερίδες, ενώ οι κριτές αξιολόγησαν την υφή της μαγιονέζας, τη γεύση, την παρουσίαση και το πόσο σωστά είχαν βράσει τα αυγά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο ιδανικός χρόνος βρασμού του αυγού είναι ακριβώς 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Μεταξύ των υλικών που χρησιμοποίησαν οι διαγωνιζόμενοι ήταν το ζελέ από ροζέ σαμπάνια και τα σταφύλια τουρσί, ενώ στον διαγωνισμό συμμετείχε και μία 83χρονη Γαλλίδα.

Η επιστροφή του αυγού με μαγιονέζα

Το παραδοσιακό γαλλικό πιάτο, που για χρόνια θεωρούνταν άνοστο και νερουλό, επανέρχεται στο προσκήνιο.

Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Ένωση για τη Διατήρηση του Αυγού με Μαγιονέζα (ASOM), η οποία εκπροσωπεί συμφέροντα των μπιστρό και επιδιώκει την επαναφορά του πιάτου στα μενού τους.

Για δεκαετίες, το συγκεκριμένο πιάτο ήταν συνυφασμένο με «ανεπαρκώς βρασμένα αυγά και άνοστη βιομηχανική μαγιονέζα», σύμφωνα με τον διοργανωτή της εκδήλωσης, Φουλκ ντε Πενγκιγί.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αρχίσει να εμφανίζεται σε μοντέρνα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Τόκιο.

Η διάκριση στο πρωτάθλημα αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για κρατήσεις στο εστιατόριο του νικητή.

«Οι κρατήσεις σου γεμίζουν αμέσως», δήλωσε ο περσινός νικητής, Ματιέ Ρενουτσί, σεφ του παρισινού μπιστρό «Ο Ρεβ».

«Θα σερβίρεις αυτό το πιάτο χιλιάδες φορές».

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