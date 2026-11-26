Takeaways by to pontiki AI Μια νέα γενιά ψηφιακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένων από την πρωταγωνίστρια του βιντεοπαιχνιδιού GTA 6, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι δημιουργοί αυτών των ψηφιακών προσωπικοτήτων προσφέρουν στους θαυμαστές τους εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαδραστικές συνομιλίες έναντι αμοιβής, αποκομίζοντας σημαντικά μηνιαία έσοδα.

Η Αντριάνα Βέγκα και η Βίκι Τόρες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων μοντέλων, τα οποία μέσω συνδρομητικών πλατφορμών παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους χαρακτήρες σε εικονικά περιβάλλοντα.

Η δημοτικότητα αυτών των ψηφιακών influencers έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι σύντροφοι των θαυμαστών εκφράζουν ανησυχίες για τον χρόνο και τα χρήματα που δαπανώνται για την προσωπική αλληλεπίδραση μαζί τους.

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Μια νέα γενιά αισθησιακών ψηφιακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένων από τη Λουσία Καμίνος (Lucia Caminos), την πρωταγωνίστρια του GTA 6, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα, με τους δημιουργούς τους να υποστηρίζουν ότι τα μηνιαία έσοδά τους προσεγγίζουν ακόμη και τα 40.000 δολάρια.

Η εμφάνιση και η προσωπικότητα της ηρωίδας του βιντεοπαιχνιδιού έχουν αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία εικονικών influencers, οι οποίες προσφέρουν έναντι αμοιβής εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαδραστικές συνομιλίες με τους θαυμαστές τους.

Η Αντριάνα Βέγκα και τα έσοδα των 34.000 δολαρίων

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η Αντριάνα Βέγκα (Adriana Vega), ένα ψηφιακό μοντέλο με περισσότερους από 27.000 ακολούθους στο Instagram, το οποίο δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2026 από έναν 26χρονο.

Για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκε το Prism, ένα ψηφιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν τους δικούς τους AI influencers.

Photo: Instagram/adrianavegaxo

Η Αντριάνα έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τη Λουσία τόσο ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της όσο και ως προς την προσωπικότητά της. Παρουσιάζεται ως μια Λατινοαμερικανίδα από το Μαϊάμι, με πληθωρική σιλουέτα, έντονο χαρακτήρα, πάθος και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπά.

Ακόμη και το φανταστικό παρελθόν της, το οποίο περιλαμβάνει ποινικό μητρώο, είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της πρωταγωνίστριας του GTA 6.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα την παρουσιάζει σε διαφορετικές δραστηριότητες, από επισκέψεις σε σκοπευτήρια μέχρι διακοπές σε νησιά.

Το ψηφιακό μοντέλο δραστηριοποιείται επίσης στο Fanvue, μια συνδρομητική πλατφόρμα παρόμοια με το OnlyFans.

Σύμφωνα με τον δημιουργό της, η Αντριάνα απέφερε περίπου 34.000 δολάρια μόνο μέσα στον Νοέμβριο του 2026.

Photo: Instagram/adrianavegaxo

Πληρωμένες συνομιλίες και εικονικά ραντεβού

Βασική πηγή εσόδων της Αντριάνα αποτελούν, σύμφωνα με τον δημιουργό της, οι πληρωμένες συνεδρίες παιχνιδιών ρόλων μέσω του Fanvue.

Οι χρήστες συνομιλούν με το ψηφιακό μοντέλο, προσποιούμενοι ότι αλληλεπιδρούν με τη Λουσία και συμμετέχουν μαζί της σε περιπέτειες και αποστολές στη φανταστική πόλη Vice City.

Photo: Instagram/adrianavegaxo

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εξατομικευμένο περιεχόμενο, στο οποίο εμφανίζονται να βγαίνουν ραντεβού με την Αντριάνα ή να περνούν χρόνο μαζί της.

Ορισμένοι χρήστες έχουν ζητήσει ακόμη και από το ψηφιακό μοντέλο να γίνει η σύντροφός τους.

Η Βίκι Τόρες με τους 114.000 ακολούθους

Ένα ακόμη ψηφιακό μοντέλο εμπνευσμένο από τη Λουσία είναι η Βίκι Τόρες (Vicky Torres), η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 114.000 ακολούθους στο Instagram.

Photo: Instagram/Victoria Torres

Δημιουργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και παρουσιάζεται ως μια 25χρονη Μεξικανή, με έντονη προσωπικότητα, επαναστατικό χαρακτήρα και πληθωρική εμφάνιση, στοιχεία εμπνευσμένα από την ηρωίδα του βιντεοπαιχνιδιού.

Photo: Instagram/Victoria Torres

Όπως και στην περίπτωση της Αντριάνα, οι ακόλουθοί της πληρώνουν για εξατομικευμένο περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται με βάση τις δικές τους ιδέες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη τούς επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό χαρακτήρα αντί να περιορίζονται στην προβολή φωτογραφιών.

Photo: Instagram/Victoria Torres

Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου μοντέλου φέρεται να αποφέρει στη δημιουργό του επιπλέον 12.000 δολάρια τον μήνα.

Στόχος της δημιουργού του είναι η Βίκι να αποκτήσει αυτόνομη παρουσία ως influencer και να εξασφαλίσει εμπορικές συνεργασίες με εταιρείες, ακόμη και μετά την υποχώρηση του ενδιαφέροντος γύρω από το GTA 6.

Photo: Instagram/Victoria Torres

Οι αντιδράσεις για τη Λουσία του GTA 6

Η δημοτικότητα της Λουσίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μεταξύ των συντρόφων των θαυμαστών του βιντεοπαιχνιδιού.

Τους μήνες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του, σύζυγοι και σύντροφοι παικτών εξέφρασαν δημόσια τις ανησυχίες τους για την ελκυστικότητα της ηρωίδας, τις δυνατότητες ερωτικών επαφών στο παιχνίδι και τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή Τζέισον Ντιβάλ (Jason Duval).

Ορισμένες, μάλιστα, φέρονται να έχουν απαγορεύσει στους συντρόφους τους να παίξουν το GTA 6, εξισώνοντας την ενασχόλησή τους με τη Λουσία με «απιστία».

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζονται και για τις ψηφιακές influencers, όταν η αλληλεπίδραση μαζί τους περιλαμβάνει ιδιαίτερα προσωπικές συνομιλίες ή όταν οι χρήστες αποκρύπτουν από τους συντρόφους τους τον χρόνο και τα χρήματα που αφιερώνουν σε αυτές.

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