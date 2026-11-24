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Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι τα περισσότερα εργαλεία που δημιουργούν είναι «αχρείαστα».

Η Google, για παράδειγμα, έχει υποβάλει αίτηση ευρεσιτεχνίας για ένα τηλεοπτικό κανάλι που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από Τεχνητή Νοημοσύνη, στο οποίο ο κύριος χαρακτήρας είστε… εσείς. Αν αυτό δεν σας ακούγεται αρκετά αποθαρρυντικό, το περιεχόμενο θα βασίζεται στα δεδομένα που συλλέγει η Google από εσάς και θα περιλαμβάνει επίσης προσαρμοσμένες διαφημίσεις.

Το κανάλι της Google που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη, με την… ευφάνταστη ονομασία «Το Κανάλι μου», περιγράφεται ως επιλογή σε μια εφαρμογή τηλεόρασης. Το περιεχόμενο που δημιουργεί θα βασίζεται σε δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα συσκευής, ιστορικό παρακολούθησης στο YouTube και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες διατηρεί η Google για τον χρήστη, ο οποίος θα είναι επίσης ο πρωταγωνιστής σε αυτές τις εκπομπές.

Μόλις κάποιος κάνει κλικ στο κανάλι, θα του δοθούν επιλογές για να παρακολουθήσει μια εξατομικευμένη εκπομπή με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας, διασκεδαστικές ρομαντικές κωμωδίες και μια εμπειρία δράσης/θρίλερ, όλα με την εικόνα και τη φωνή του χρήστη. Αυτές οι εκπομπές μπορούν να δημιουργηθούν με ή χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών.

Ένα τμήμα περιγράφει πώς, εάν ένα άτομο παρακολουθούσε πολλά αθλητικά βίντεο, όπως τις καλύτερες στιγμές ενός συγκεκριμένου παίκτη, το σύστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του παίκτη, διανθισμένο με πλάνα του χρήστη να επευφημεί στις κερκίδες. Ο χρήστης θα μπορούσε ακόμη και να εμφανίζεται να “αλληλεπιδρά” με τον παίκτη…

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι προτείνεται επίσης ότι το κανάλι θα συνδεθεί με έναν “διακομιστή διαφημίσεων“, έναν που εισάγει διαφημίσεις στο εξατομικευμένο περιεχόμενο. “Ένα εργαλείο συρραφής διαφημίσεων που περιλαμβάνεται στον διακομιστή διαφημίσεων δημιουργεί ένα ενημερωμένο προσαρμοσμένο στοιχείο περιεχομένου πολυμέσων εισάγοντας τουλάχιστον μία διαφήμιση στο προσαρμοσμένο στοιχείο περιεχομένου πολυμέσων”, αναφέρει.

Ένα τηλεοπτικό κανάλι που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούργιο. Τον Αύγουστο, το Fairground AI Creator TV λάνσαρε, ένα δωρεάν κανάλι ροής που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και μεταδίδει ταινίες και σειρές που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη 24 ώρες την ημέρα.

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