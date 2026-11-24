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Το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων δολοφονιών ηγετικών στελεχών του Ιράν φέρονται να έχουν εξετάσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Όπως μετέφεραν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μία ακόμη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, πιθανοί στόχοι θα ήταν οι σκληροπυρηνικοί της Τεχεράνης, οι οποίοι απορρίπτουν κάθε υποχώρηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Υποστηρικτές της συγκεκριμένης επιλογής θεωρούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Στον αντίποδα, όσοι διαφωνούν προειδοποιούν ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο αντιποίνων από το Ιράν σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.

Οι δύο πηγές σημείωσαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν έφυγε ποτέ από «το τραπέζι», ωστόσο «έχει επανέλθει στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες εβδομάδες», καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί τις επόμενες κινήσεις του στον πόλεμο.

Ήδη, αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις, από κοινού ή ξεχωριστά, έχουν σκοτώσει κορυφαία στελέχη του Ιράν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ, ο υπουργός Άμυνας, ταξίαρχος Αζίζ Νασιρζαντέχ, και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ταξίαρχος Αλί Λαριτζανί.

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