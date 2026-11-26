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Την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που λαμβάνει από τους θαυμαστές της εξέφρασε η Σελίν Ντιόν, χαρακτηρίζοντας ωε ένα απίστευτο δώρο την επιστροφή της στη σκηνή.

Μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους θαυμαστές της, την ιατρική ομάδα και τους συνεργάτες της, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των συναυλιών της έπειτα από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ίδια εξαιτίας της περιπέτειας της υγείας της.

«Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την αμέριστη στήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής στη σκηνή φέτος. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι» έγραψε.

«Η επιστροφή στη σκηνή έπειτα από τόσες δυσκολίες έγινε δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων: την ιατρική μου ομάδα, την προσωπική μου ομάδα, τους υπέροχους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο σόου και αμέτρητους άλλους σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι προσπάθειες, μεγάλες και μικρές, έκαναν αυτή τη στιγμή πραγματικότητα» πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και σε όλους εκείνους που δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνη, δείχνοντά της την αγάπη τους.

«Σε καθεμία και καθέναν από εσάς, καθώς και στην οικογένειά μου και στους θαυμαστές μου που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμένα, σας ευχαριστώ. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη αγάπη. – Σελίν» καταλήγει στο μήνυμά της.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2022, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff-Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον έλεγχο των μυών και συνδέεται με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, η Ντιόν επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στις 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας από τη σκηνή, με την πρώτη συναυλία της σειράς εμφανίσεων που πραγματοποίησε στο Παρίσι, στην Plenitude Arena.

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