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Αν χθες, κατά την διάρκεια της ομιλίας τους σε πάνελ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τα έριξε αποκλειστικά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, οι δηλώσεις του Γιάννη Μασούτη, του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας, προκαλούν οργή.

Στο ίδιο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, ο Μασούτης, τα έριξε στους… καταναλωτές γιατί… γκρινιάζουν για «μερικά λεπτά αύξηση» στα προϊόντα (συγκεκριμένα στα μαρούλια όπως είπε), ενώ την ίδια ώρα «ξοδεύουν λεφτά για να πάνε γήπεδο ή να διασκεδάσουν».

Με περίσσιο θράσος μάλιστα, έκανε παράπονα στον υπουργό Ανάπτυξης επειδή… ανακοινώνονται δημόσια τα πρόστιμα που τρώνε για παρατυπίες.

«Είχαμε ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα γιατί γρατζουνάνε τη φήμη των εταιρειών» είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας οργή για την τοποθέτησή του.

Οταν ο συντονιστής της συζήτησης του ανέφερε ότι με τις υπάρχουσες τιμές, τα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα για 3 εβδομάδες τον μήνα, έθεσε θέμα… κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος, λέγοντας το εξής απίστευτο (και προκλητικό): «Από τη μια να λες ότι το μαρούλι ανέβηκε πέντε λεπτά κι από την άλλη να δίνει ο άλλος ένα εισιτήριο 200, 300 ευρώ να πάει σε μια συναυλία…».

Και το αποκορύφωμα στη συζήτηση ήταν ότι σε… γραμμή Κουλκουδίνα, ο Μασούτης απόρησε πως γίνεται να είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους, ενώ οι τιμές στη βενζίνη έχουν εκτοξευτεί.

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