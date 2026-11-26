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Μόνο το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με παχυσαρκία θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν κακή υγεία, σύμφωνα με νέα μελέτη που εντάσσεται στις εκκλήσεις για αναθεώρηση του τρόπου διάγνωσης της πάθησης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature, την Τετάρτη, έρχεται σε συνέχεια μιας πρότασης που έλαβε πέρυσι ειδικοί και ιατρικοί οργανισμοί για τη μετάβαση της διάγνωσης της παχυσαρκίας πέρα ​​από τον απλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), με βάση το βάρος και το ύψος ενός ατόμου, ώστε να συμπεριληφθεί το σωματικό λίπος και η ευρύτερη υγεία.

Η μελέτη, σύμφωνα με το Reuters, επιχειρεί να δείξει τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτός ο νέος ορισμός για τα επίπεδα διάγνωσης, την επικράτηση και, τελικά, τη θεραπεία, για μια πάθηση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά επί του παρόντος ότι επηρεάζει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παχυσαρκία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, ηπατική και νεφρική νόσο και καρκίνο. Η μελέτη προτείνει να οριστεί ως προκλινική, όταν η πάθηση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό παράγοντα κινδύνου, και κλινική, όταν προκαλεί προβλήματα υγείας.

Η μελέτη

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από σχεδόν 850.000 ενήλικες από την Κίνα, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία, η μελέτη εκτιμά ότι, βάσει του νέου πλαισίου, το 1% έως 3% όσων ορίζονται ως παχύσαρκοι μόνο με βάση τον ΔΜΣ δεν θα είναι, ενώ ένα άλλο 5% έως 9%, με υψηλότερο σωματικό λίπος για παράδειγμα, θα διαγνωστεί με την πάθηση. Σε ολόκληρο τον πληθυσμό, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Φραντσέσκο Ρουμπίνο, καθηγητής και πρόεδρος μεταβολικής και βαριατρικής χειρουργικής στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι η ανακρίβεια των μετρήσεων του ΔΜΣ ήταν γνωστή.

«Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει ένα καλύτερο σύστημα», είπε. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει το νέο πλαίσιο, πρόσθεσε, λέγοντας ότι θα μπορούσε «να παρέχει έναν ουσιαστικό κλινικό χαρακτηρισμό της παχυσαρκίας που μπορεί να διαμορφώσει τη φροντίδα και την πολιτική».

Το νέο πλαίσιο προτείνει τη μέτρηση του σωματικού λίπους, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας μέσης, καθώς και του ΔΜΣ, και την εξέταση του κατά πόσον ένας ασθενής έχει κάποια οργανική δυσλειτουργία που συνδέεται με το βάρος, όπως καρδιακά ή ηπατικά προβλήματα, πριν από τη διάγνωση.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα άτομα με μόνο υψηλό ΔΜΣ δεν θα ταξινομούνται ως παχύσαρκα. Όσοι έχουν υψηλό σωματικό λίπος και υψηλό ΔΜΣ θα διαγνωστούν με «προκλινική παχυσαρκία», ενώ όσοι έχουν επίσης δυσλειτουργία οργάνων θα έχουν «κλινική παχυσαρκία» – η οποία θεωρείται ενεργός νόσος που συνήθως απαιτεί πιο επείγουσα θεραπεία.

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, μόνο κατά μέσο όρο περίπου το 27% των ατόμων με παχυσαρκία στις τέσσερις χώρες που μελετήθηκαν έχουν κλινική παχυσαρκία, σύμφωνα με την εκτίμηση της μελέτης – που αντιπροσωπεύει περίπου το 8,5% όλων των ενηλίκων.

Η πλειοψηφία των ατόμων με «προκλινική παχυσαρκία» – περίπου 82% κατά μέσο όρο στις τέσσερις χώρες που μελετήθηκαν – δεν προχώρησαν σε κλινική παχυσαρκία, αν και τα ποσοστά εξέλιξης ήταν υψηλότερα στην Κίνα και την Ισπανία, σύμφωνα με τη μελέτη.

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