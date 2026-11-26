Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Όπως με την cloud-first policy που πρωτοποριακά εισήγαγε η κυβέρνηση το 2020, ο δημόσιος τομέας πρωτοστάτησε και στη συνέχεια ακολούθησε ο ιδιωτικός, έτσι και σήμερα στη χρήση εργαλείων AI το Δημόσιο βρίσκεται στο 15%, έναντι 9% στις επιχειρήσεις το 2025. Κάτι μας διδάσκει αυτό.», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στο «Digital Economy Forum 2026: Building Intelligence».

Τα τέσσερα «κλειδιά» για μια ψηφιακή Ευρώπη με ενισχυμένη κυριαρχία

Ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε στη μεγάλη ετήσια διοργάνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στη συζήτηση με τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννη Μαστρογεωργίου με θέμα «Ευρώπη και ψηφιακή αυτονομία: μπορεί η ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ψηφιακός “παίκτης” ή έχει χάσει το τρένο;». Εκεί περιέγραψε τα τέσσερα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η Ευρώπη: ανθεκτικά συστήματα, υπολογιστικές υποδομές, τεχνολογία και οικονομική κυριαρχία.

«Κυριαρχία σημαίνει δυνατότητα επιλογής και ανθεκτικότητα να διαθέτουμε συστήματα, που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον σκοπό τους, ακόμη κι όταν συμβεί κάτι δυσχερές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, απαιτούνται επαρκείς υπολογιστικές υποδομές. Γι’ αυτό και η Ευρώπη έθεσε ως στόχο, τον Ιούνιο του 2026, να τριπλασιάσει τις υποδομές data center. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα υπολογιστικής υποδομής στην Ελλάδα ανέφερε τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Οι υποδομές όμως δεν αρκούν από μόνες τους. Χρειάζεται και η τεχνολογία που θα τις αξιοποιήσει, δηλαδή τα κατάλληλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, με το κρίσιμο ερώτημα να είναι αν στο μέλλον θα είναι εφάμιλλα σε δυνατότητες τα ιδιόκτητα (π.χ. ChatGPT, Claude) και τα ανοικτά, καθώς αυτά μόνο μπορούν να «τρέξουν» στις ευρωπαϊκές ΑΙ υποδομές. Αν όχι, μπορεί να υπάρχει θέμα τεχνολογικής κυριαρχίας.

Τέταρτο και εξίσου κρίσιμο πυλώνα θεωρεί την οικονομική κυριαρχία. «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν εργαλεία ΑΙ με ανταγωνιστικό κόστος, χωρίς τιμολόγηση που αλλάζει απρόοπτα και δυσμενώς», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η λύση βρίσκεται στη δύναμη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση βιώσιμων και προβλέψιμων όρων πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως αγαθό καθημερινής χρήσης

«Η πρόβλεψη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει εργαλείο καθημερινής χρήσης για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα μοντέλα στην καθημερινότητα και στην παραγωγή, ώστε να βλέπουμε απτά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι η χώρα μας μπορεί να πρωτοπορήσει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για υπεύθυνη χρήση της ΑΙ και να ενισχύσει την κυριαρχία μας σε υποδομές και τεχνολογία.