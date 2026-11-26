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Ένας 15χρονος μαθητής ιδιωτικού σχολείου στη Βάρη ένιωσε σήμερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τη διοίκηηση του εκπαιδευτηρίου να προχωρά σε διευκρινίσεις με άνάρτηση στα social media.

Ο 15χρονος μαθητής είναι πλέον σύμφωνα με την ανακοίνωση καλά στην υγεία του ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ο ανήλικος φέρεται να είχε κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (vape) όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτήριων Παλλάδιο

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

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