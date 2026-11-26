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Κυβερνοεπίθεση στη FIFA επιβεβαίωσε η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, γνωστοποιώντας ότι χάκερ απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε περιορισμένο όγκο προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων της.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι η ομοσπονδία συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών.

Η FIFA καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ιδιαίτερα προσωπικών δεδομένων, κάνοντας λόγο για σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τα πρόσωπα που επηρεάζονται.

⚽️ | URGENTE: La FIFA dice que ha sido ‘víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. https://t.co/YQifjlDb6T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

Η ομάδα των χάκερ και τα δεδομένα που φέρεται να υπέκλεψε

Την ευθύνη για την επίθεση διεκδικεί η νεοεμφανιζόμενη ομάδα κυβερνοεγκληματιών Handsome Boy Hacking Club (HBHC), για τα μέλη και τις διασυνδέσεις της οποίας ελάχιστα είναι γνωστά.

Η ομάδα υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι απέσπασε 12,2 GB δεδομένων, αποκτώντας πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον της Microsoft που χρησιμοποιεί η FIFA.

Οι χάκερ φέρονται να δημοσίευσαν τα αρχεία σε διαδικτυακό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών, έπειτα από αποτυχημένη, όπως υποστήριξαν, απόπειρα εκβιασμού της ομοσπονδίας. Το ποσό που φέρεται να απαίτησαν δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Μεταξύ των δεδομένων που ισχυρίζονται ότι απέσπασαν περιλαμβάνονται:

Έγγραφα ταυτοποίησης και μεταναστευτικά έγγραφα.

Πληροφορίες για στελέχη της ομοσπονδίας.

Οικονομικά στοιχεία και νομικά έγγραφα.

Αρχεία σχετικά με την εσωτερική διοίκηση της FIFA.

Η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε τον ακριβή όγκο ούτε το περιεχόμενο των αρχείων που οι χάκερ ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν, ενώ παραμένει άγνωστο ποια πρόσωπα επηρεάζονται.

‼️ FIFA has confirmed that hackers broke into its systems and accessed personal and business information. A new group calling itself Handsome Boy Hacking Club claims it took more than 12GB from FIFA’s Microsoft environment, including identity and immigration documents, and dumped it on a cybercrime forum after failing to extort FIFA. FIFA calls it a "limited set" of data. It has not said what was taken, whose data it is, or whether the group’s claims are true. — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 26, 2026

Κυβερνοεπιθέσεις και σε άλλους ποδοσφαιρικούς φορείς

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος, La Liga, ανακοίνωσε ότι χάκερ υπέκλεψαν προσωπικά δεδομένα φιλάθλων, έπειτα από επίθεση σε ψηφιακές υπηρεσίες της ίδιας και ισπανικών συλλόγων.

Τον Μάιο, η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε έναν 35χρονο ως ύποπτο για παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων του Άγιαξ, ενώ κυβερνοεπίθεση είχε γνωστοποιήσει το 2025 και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

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