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Συνεχίζοντας την ανίχνευση τόπων του πλανήτη, τα οποία δάνεισαν την εικόνα τους σε κινηματογραφική χρήση θρυλικών ταινιών, το κλασικό «Αποκάλυψη τώρα!» του Κόπολα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Το να κατεβείς τον ποταμό Μεκόνγκ, μεταξύ Βιετνάμ και Καμπότζης, είναι σα να βρίσκεσαι πάνω στο βαρκάκι του Κάπτεν Γουΐλαρντ, αναζητώντας τον αιρετικό συνταγματάρχη Κουρτς-Μάρλον Μπράντο. Στους στενούς παραποτάμους, νιώθεις σα να σε παρακολουθούν μάτια Βιετναμέζων, έτοιμων να σου επιτεθούν από τα πασσαλόπληκτα παραπήγματα.

Όταν βρεθείς στο πλάτωμα του ποταμού φαντασιώνεσαι ότι τα ελικόπτερα του Χίου Χέφνερ θα κατεβάσουν τα «κουνελάκια» του να λικνιστούν στο Susie Q.

Στο παραθαλάσσιο Ντα Νανγκ γίνεσαι ένας από τους ήρωες στη σκηνή της κατάκαυσης των φοινίκων από τον τρελο-Ντιβάλ, προκειμένου να «καβαλήσει» τα κύματα με το σερφ του.

Στην πραγματικότητα το φοινικόδασος βρίσκεται στο Λοζόν των Φιλιππίνων και χρειάζεται να μεταφερθούμε ως εκεί για την ολοκλήρωση της φαντασιακής μας συμμετοχής στην ταινία.

Στο τέλος σε περιμένει το Ανγκόρ Βατ της Καμπότζης και ο Κουρτς για τη φιλοσοφική σχέση του πόλεμου με το «κακό». Και μετά από τόσο κόπο, ένα κρασάκι στο οινοπαραγωγικό κτήμα του Κόπολα, στην κοιλάδα Νάπα της Καλιφόρνια, συστήνει μια άλλη πλευρά του μυθικό σκηνοθέτη.

Ε, κι επειδή Φράνσις Φορντ Κόπολα και Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ πάνε παρέα, τουλάχιστον στο τραγούδι του Πανούση, μια επίσκεψη στο Μπερλίν Αλεξάντερπλατς ολοκληρώνει τη σχετική κινηματογραφική εμπειρία.

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