Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση μιας νέας τετραετούς θητείας έκανε σήμερα ο απερχόμενος συντηρητικός πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος εξασφάλισε τη στήριξη της ηγεσίας του Κόμματος του Κέντρου, εν μέσω του παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας παραμένουν άκαρπες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης εξασφάλισε 176 έδρες, έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχε και το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες των τεσσάρων κομμάτων της κεντροαριστεράς να καταλήξουν σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης προσέκρουσαν στις μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η υποψηφιότητα του Κρίστερσον για την πρωθυπουργία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 30 Νοεμβρίου.

Η αλλαγή στάσης του Κόμματος του Κέντρου

Ο Κρίστερσον είχε ηγηθεί κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας, στην οποία συμμετείχαν οι συντηρητικοί Μετριοπαθείς, το Κόμμα του Κέντρου, οι Φιλελεύθεροι και οι Χριστιανοδημοκράτες.

Εκτός του κυβερνητικού σχήματος βρίσκονταν οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι είχαν στηρίξει την κυβέρνησή του από το 2022 έως το 2026.

Το Κόμμα του Κέντρου υποστήριζε επί μακρόν την υποψηφιότητα της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, για την πρωθυπουργία, αποκλείοντας τη συνεργασία με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα βρισκόταν υπό την επιρροή είτε των Σουηδών Δημοκρατών είτε του σοσιαλιστικού Κόμματος της Αριστεράς.

Η επικεφαλής του Κόμματος του Κέντρου, Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ, παραδέχθηκε σήμερα ότι η απόφαση να στηριχθεί ο Κρίστερσον έχει προκαλέσει διχασμό στο εσωτερικό του κόμματός της.

Βασική αιτία των διαφωνιών αποτελεί το γεγονός ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση θα χρειαζόταν την κοινοβουλευτική στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών προκειμένου να προωθήσει και να εγκρίνει νομοσχέδια.

«Είναι σημαντικό να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση», δήλωσε η Ταντ Ρίνγκβιστ σε δημοσιογράφους.

«Το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να προχωρήσουμε με τον Κρίστερσον δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε την άποψή μας για τους Σουηδούς Δημοκράτες. Θα υποστηρίζουμε πάντα τις αξίες μας και την πολιτική μας γραμμή», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, μια τετρακομματική κυβέρνηση θα μπορούσε να προωθήσει πολιτικές «για την ανάπτυξη, την οικολογική μετάβαση και ένα κοινωνικό σύστημα προστασίας που να λειτουργεί για όλη τη χώρα».

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Ο πρόεδρος του σουηδικού κοινοβουλίου έχει στη διάθεσή του συνολικά τέσσερις προσπάθειες για να θέσει την υποψηφιότητα ενός προσώπου για την πρωθυπουργία σε ψηφοφορία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και της τέταρτης προσπάθειας, θα πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Μέχρι στιγμής, δύο ψηφοφορίες έχουν αποβεί άκαρπες λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κοινοβουλευτικής στήριξης.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου και αφορούσε την υποψηφιότητα της ηγέτιδας των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, ενώ η δεύτερη διεξήχθη στις 3 Νοεμβρίου και αφορούσε την υποψηφιότητα της Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ.

Διαβάστε επίσης:

«Εμφύλιος» στην ΕΕ για το δάνειο 45 δισ. στην Ουκρανία – Χάσμα για τον προϋπολογισμό

Προεδρικές εκλογές στις 27 Δεκεμβρίου στη Σερβία – Με απεργία πείνας απειλεί ο Βούτσιτς αν συλληφθεί

Με παραποιημένες φωτογραφίες και fake news η καμπάνια της δεξιάς στην Ισπανία – Εμφάνισε τον Σάντσεθ με φανέλα της ομάδας του Μαρόκου