Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον 17 Δεκεμβρίου στην επόμενη σύνοδο.

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά από μια σύνοδο ολομέλειας με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να καλύψει δύο ημέρες, αλλά ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποφάσισε να συντομεύσει τη σύνοδο κορυφής, καθώς τα κράτη μέλη παραμένουν παγιωμένα στις θέσεις τους σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ και δεν είναι ακόμη διατεθειμένα να υποχωρήσουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απείλησε να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν οι ηγέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι η διαδικασία κινδυνεύει να επεκταθεί και στην προεκλογική εκστρατεία της Γαλλίας για τις προεδρικές εκλογές.

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι πρόκειται να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο στις 18 Απριλίου. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει ορκιστεί να περικόψει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατό να ανοίξουμε ξανά ή να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου που συγκλήθηκε στα μέσα της συνόδου κορυφής.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | Emmanuel Macron tacle Marine Le Pen depuis Bruxelles. « C’est une drôle d’arrogance de penser qu’elle serait déjà en charge du destin de la France. Jusqu’à preuve du contraire, elle n’a pas été élue. » « Je serai président jusqu’au 13 mai 2027. » « Il faut plus d’humilité quand on fait campagne. On n’est pas déjà installé, même si on s’y voit déjà. » — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) November 26, 2026

«Θα μπαίνουμε τότε σε μια περίοδο πολύ κοντά στις εκλογές», πρόσθεσε.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό είναι το απόλυτο όριο».

Η προθεσμία του Μακρόν συγκρούεται με τη στάση άλλων ηγετών, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι και ο Ολλανδός Ρομπ Γέτεν, οι οποίοι επέμειναν ότι δεν δεσμεύονται από χρονοδιαγράμματα και ότι ο κύριος στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν μια «καλή συμφωνία».

«Είμαστε έτη φωτός μακριά από μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», είπε η Μελόνι.

Η Δανία αποσύρθηκε από τη συνάντηση της ομάδας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δεν παρέστη στην πέμπτη συνεδρίαση της ομάδας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η Δανία, η οποία ανήκει στις «φειδωλές» χώρες, θεωρεί ότι η τρέχουσα δομή των συνεδριάσεων της ομάδας δεν οδηγεί σε διπλωματική πρόοδο και αναμένει από την Κόστα να πιέσει τους Φίλους της Συνοχής να κάνουν παραχωρήσεις ως προς το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού και τις προτεραιότητες δαπανών.

Στην ομάδα συμμετέχουν οι ηγέτες της Ελλάδας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.

Ο Κόστα προτείνει περισσότερες περικοπές στον προϋπολογισμό

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πρότεινε περαιτέρω περικοπές στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να έρθουν οι χώρες πιο κοντά σε μια συμφωνία, δήλωσαν στο POLITICO δύο διπλωμάτες της ΕΕ που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ο Κόστα παρουσίασε την ιδέα κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συζήτησης με διαφορετικές ομάδες χωρών απόψε.

Ο Πορτογάλος πολιτικός μείωσε κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ την πρόταση προϋπολογισμού το περασμένο Σάββατο, η οποία επικρίθηκε από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Μια ομάδα κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ολλανδίας, πιέζουν για πρόσθετες μειώσεις πριν από μια σύνοδο κορυφής που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου και η οποία αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Κόστα υπέδειξε ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση της ΕΕ προς ξένες χώρες είναι ο τομέας που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αναλογικά τις υψηλότερες περικοπές, δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Σουηδός πρωθυπουργός: «Σήμερα δεν συνέβη τίποτα, ξανά»

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος πλησιάζει σε μια δεύτερη θητεία στην εξουσία, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης θα ολοκληρωθεί χωρίς «καμία απόφαση» για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Τίποτα δεν έχει συμβεί πραγματικά σήμερα, πάλι», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Όλες [οι χώρες] έχουν παρουσιάσει τα καλύτερα επιχειρήματά τους για εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Όσοι από εμάς πιστεύουμε ότι είναι συνολικά πάρα πολλά χρήματα, ότι κοστίζουν πάρα πολύ, εξακολουθούμε να το πιστεύουμε, και όσοι πιστεύουν ότι είναι πολύ λίγα χρήματα… εξακολουθούν να το πιστεύουν».

Ενώ η Σουηδία ήταν θετική για μια συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, «δεν είμαστε εμείς που ορίζουμε αυτήν την προθεσμία», δήλωσε. «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της — αν πρόκειται για έναν καλό προϋπολογισμό».

Ο Κρίστερσον επανέλαβε την αντίθεση της χώρας του στους νέους φόρους της ΕΕ, τους λεγόμενους ίδιους πόρους, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι θα ήταν «πολύ δύσκολο» να συμφωνηθεί σε «μεγάλα ποσά που προέρχονται από ίδιους πόρους». Οι χώρες της ΕΕ συζητούν έναν πιθανό φόρο στις ψηφιακές εταιρείες.

Διαφωνίες και για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε τη θέση του ότι και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της βοήθειας προς το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων κατά τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων των Ευρωπαίων ηγετών απόψε το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες και σύγχυση σχετικά με τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, την οποία αμφισβητούν ορισμένοι υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι η ασφάλεια του γαλλικού λαού», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι «εάν εγκαταλείψουμε την Ουκρανία, θα θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα».

Το πακέτο δαπανών προβλέπει ένα κονδύλι 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κυβέρνηση στο Κίεβο σε διάστημα επτά ετών. Οι ηγέτες πρέπει επίσης να αποφασίσουν για το νέο δάνειο και αν το κόστος εξυπηρέτησής του θα πρέπει να αντληθεί από τον προϋπολογισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μερτς απείλησε να αναστείλει μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό εάν δεν υπάρξει «συλλογική δέσμευση» προς την Ουκρανία από όλες τις χώρες μέλη, «χωρίς εξαίρεση».

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτίθενται στη χρήση κονδυλίων για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αλλά ο Μπάμπις επέμεινε ότι «η χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης» και ότι η προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι «η ζωή των πολιτών μας».

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών της ουκρανικής κυβέρνησης για δύο χρόνια. Ωστόσο, οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, μαζί με τις διαταραχές στο εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας, ασκούν πιέσεις στα οικονομικά της Ουκρανίας.

Η επιτροπή σχεδιάζει και πάλι να συγκεντρώσει χρήματα για τα δάνεια από τις κεφαλαιαγορές, με 20 δισεκατομμύρια ευρώ να προορίζονται για την οικονομία και 25 δισεκατομμύρια ευρώ (27 δισεκατομμύρια δολάρια) για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα σχέδια της ΕΕ να διαθέσει χρήματα για την Ουκρανία στον προϋπολογισμό της θα κάνουν το Κίεβο «λιγότερο διατεθειμένο προς μια ειρηνευτική διαδικασία και πιο αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο».

Διαβάστε επίσης:

Προεδρικές εκλογές στις 27 Δεκεμβρίου στη Σερβία – Με απεργία πείνας απειλεί ο Βούτσιτς αν συλληφθεί

Με παραποιημένες φωτογραφίες και fake news η καμπάνια της δεξιάς στην Ισπανία – Εμφάνισε τον Σάντσεθ με φανέλα της ομάδας του Μαρόκου

Βασανιστήρια Παλαιστινίων με κρατική «σφραγίδα»: 1.680 καταγγελίες, καμία δίωξη στο Ισραήλ – Σοκαριστικές αποκαλύψεις έκθεσης