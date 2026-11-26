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Νέο επεισόδιο στη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής αποτελεί η απόφαση της Μπραζίλια να μην προσκαλέσει τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στην τελετή ορκωμοσίας του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις 5 Ιανουαρίου, όπως ανέφερε σήμερα πηγή της βραζιλιάνικης κυβέρνησης.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας εξασφάλισε την τέταρτη προεδρική του θητεία, επικρατώντας στις εκλογές του Οκτωβρίου έναντι του συντηρητικού γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, πολιτικού συμμάχου του Μιλέι, ο οποίος υποστηρίζει την ακραία οικονομική φιλελευθεροποίηση.

Πώς κλιμακώθηκε η διπλωματική κρίση

Οι σχέσεις μεταξύ Μπραζίλιας και Μπουένος Άιρες επιδεινώθηκαν τον Ιούλιο, όταν ο πρόεδρος της Αργεντινής παρέστη σε εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μιλέι είχε εξαπολύσει προσωπική επίθεση κατά του Λούλα, αποκαλώντας τον «κλέφτη».

Η Βραζιλία αντέδρασε ανακαλώντας τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή και υποβαθμίζοντας τις διπλωματικές σχέσεις της με τη γειτονική χώρα.

Βραζιλιάνος κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι ο πρεσβευτής Ζούλιο Μπιτέλι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη θέση του στο Μπουένος Άιρες.

Η στάση του Μιλέι και του Τραμπ

Ο Χαβιέρ Μιλέι δεν έχει μέχρι στιγμής αναγνωρίσει την εκλογική νίκη του Λούλα.

Από την πλευρά του, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εκλογική διαδικασία «πολύ παράξενη», χωρίς να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν το σχόλιό του.

Νέα εστία έντασης η διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες της Λατινικής Αμερικής διευρύνθηκε περαιτέρω όταν ο Φλάβιο Μπολσονάρου διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Αργεντινής, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Είχε προηγηθεί απόφαση βραζιλιάνικου δικαστηρίου για την κατάσχεση των διαβατηρίων του, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε βάρος του για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση της Βραζιλίας κάλεσε την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Αργεντινής να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο του Μπουένος Άιρες στη διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου.

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